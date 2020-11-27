为啥一到冬天宝宝身上就发痒？千万别挠，会感染！

冬季，很多孩子洗脸洗澡后皮肤会变得干干的，小孩子可忍受不了这种瘙痒，用手各种挠，结果越挠越痒，皮肤状况更差了！

敲个警钟，孩子身上发痒，千万不要抓挠，否则很容易感染。今天我们就来好好说一说：

宝宝身上发痒，用手抓容易感染

宝宝身体并无异常，但总是哭闹不安，动个不停，大家就要考虑到孩子是不是皮肤瘙痒。冬天皮肤瘙痒很常见，但如果放任宝宝用手抓挠，就很容易导致感染！

宝宝用手抓挠很容易将皮肤表层破坏，进而引发感染。宝宝原本只是皮肤瘙痒没有皮疹，一旦皮肤被抓破出现血道子，引发感染后就会流红水，反而会引发皮疹。

另外，瘙痒会刺激皮肤增生，加快炎症分泌物的释放。分泌物释放后在皮肤发挥作用后，会使皮肤发炎，导致皮肤增厚。因此，宝宝抓挠后，皮肤常常会变得粗糙、肥厚，更痒。

宝宝皮肤瘙痒，家长要根据病因对症治疗。有很多原因要考虑，比如洗澡时间过长、水温过烫、洗得太频繁、都有可能导致皮肤瘙痒。专家指出，宝宝皮肤发痒如果长时间没有好，应及时带他去医院就医，明确病因。

宝宝瘙痒难耐，解决方法在这里

日常生活中，家长要怎么做才能帮助宝宝缓解呢？建议从以下这些方面入手：

护肤篇

1.冻疮

倘若宝宝手脚患上冻疮，大家可以通过按摩帮他缓解不适：可以在冻疮红肿的部位，用手按压、揉搓、摩擦，力度先轻后重，这样会有助于红肿消散。每天给宝宝按摩两次，两次按摩十分钟。按摩时，千万不要用手去抓，避免把皮肤抓伤，造成溃烂。

如果冻疮已经溃烂，大家可以用达威邦软膏、磺胺软膏或5%鱼石脂软膏等药物进行外敷。另外，中药紫药膏也能加快冻疮伤口的愈合速度。

2.口唇保湿

宝宝口唇干裂，建议大家用一块小毛巾敷在宝宝嘴唇上，让嘴唇粘膜充分吸收水分，然后再给他涂抹一些香油或润唇膏。

冬天天气干燥，大家要经常给宝宝喝点温开水，也可以给他补充一些维生素C和维生素B2。

如果发现宝宝还是经常舔嘴唇，大家要及时阻止，并告诉他嘴唇干裂，越舔会变得越严重。

3.小手皱了

如果发现宝宝小手皱了，可以先将宝宝的小手放在偏热点的温水中浸泡几分钟。等宝宝皱裂的皮肤变软后，再用无刺激的香皂将手上的污垢洗干净。擦干宝宝手上的水分后，再涂抹点护手霜，护手霜多涂一些也没有关系。

大家要坚持用热水给宝宝泡手，直至手上的皱裂完全消失为止。另外还要提醒宝宝，手上有水一定要擦干了才能出门，而且要涂抹护手霜，并带好手套等，防止再次皱裂。

居家调养篇

1.棉内衣

宝宝皮肤直接接触到内衣。想要帮助宝宝保持皮肤健康，远离各种过敏反应，选对贴身内衣就十分关键。化纤面料的内衣会对宝宝皮肤产生不良刺激，极易引发瘙痒、皮炎等过敏反应。

通常而言，全棉材质、易于穿脱的内衣是宝宝的首选。内衣宽松可以让宝宝保持皮肤呼吸顺畅，而内衣过紧会让宝宝感觉很不舒服，同时也影响了正常的皮肤呼吸。

2.补充维生素

一般而言，不爱吃蔬菜和水果，有挑食坏习惯的宝宝更容易出现皮肤干痒、粗糙等不适症状。要知道，矿物质和维生素可以使皮肤保持滋润细腻，大家要多给宝宝补充维生素C和维生素B2，对皮肤保持湿润很有利。大家不妨在宝宝饮食中加一些胡萝卜等营养价值高的食物，可有效补充维生素。

3.注意保持适宜湿度

冬天气温较低，很多家庭都会开暖气保暖，而干燥的室内空气会使皮肤变得特别干。宝宝皮肤娇嫩，对干燥的空气十分敏感，大家一定要注意保持适宜的湿度。

建议大家开暖气的同时打开空气加湿器，这对于保持适宜的湿度很有效。也可以在屋内放一盆清水，摆几盆绿叶植物，或者经常拖拖地，这都有助于保持室内湿度。

洗澡篇

1.使用清水

其实，对于宝宝而言，清水就是最好的清洁剂。如果要给宝宝购买脸部和身体的清洁用品，应挑选功能简单的洗护用品。除了基本的清洁功能外，其他功能越少越好。特别是不要有杀菌功能，以免对宝宝娇嫩的皮肤产生不良刺激。

另外，大型医院儿科通常会配置一些硅霜、维生素E霜给宝宝用。宝宝洗脸后脸上有一定湿度时，使用这些面霜效果最佳。

2.洗澡频率不要太高

冬天气温较低，宝宝活动比夏天要少，所以皮脂分泌和出汗也不多。对于小宝宝而言，每天洗脸一两次，一周洗两三次澡就好，并注意水温不要过高。

经常给宝宝洗手洗澡，尤其是频繁饭使用洗手液沐浴露等，水温过高和使用碱性洗护用品，都容易将宝宝皮肤上的油分冲掉，导致皮肤出现红、痒、干等不适感。

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