老外带娃都好轻松，是怎么做到的？真相揭秘

中国老母亲的脸上似乎都有数不尽的疲惫，白天要上班，晚上要带娃，如果没有老人、老公帮忙，那就更惨了。

在中国，常常是一家子带一个娃，但在外国通常是一个妈妈带一群娃。这对比也太明显了吧！老外究竟是怎么做到轻松带娃的？今天我们就来揭开真相：

盘点外国麻麻的带娃秘籍

1.老人不和子女住

外国人成年后，通常会搬出去独立居住，不会与老人同住，年轻人和老人各自生活。年轻人结婚后，是不会让老人搬过来帮助自己照顾孩子的。不依赖老人，只能什么事都自己来，把照顾宝宝的责任完全承担下来。

老外照顾孩子时，一般都是夫妻俩分工合作。爸爸会主动帮忙带娃，妈妈的负担就会减轻许多，整个家庭形成一种和谐相处，互帮互助、亲子关系融洽的良好氛围。

2.吃饭和睡觉要讲规矩

说到讲规矩，中国父母真不能跟外国父母比，外国父母可比我们狠心多了！宝宝不吃饭，到了规定的时间就直接收碗，等他饿了就直接让他吃冷饭冷菜；晚上到了入睡时间，直接带宝宝躺在床上，没有妥协，唱唱歌读读书就让他安静入睡。

要知道，让宝宝养成良好的生活习惯，能够有效减轻父母的带娃负担，而且越早养成习惯越好。让宝宝养成良好的作息习惯，到了规定的时间就起床、吃饭、睡觉，可能一开始有点难，但只要坚持下去，孩子大人都会受益。

3.借助母婴神器

在中国，宝宝吃饭可是件麻烦事，需要有人哄他吃饭，宝宝不听话时常常把饭菜撒的到处都是；宝宝大便时也是，既费时又费力，一不小心红屁股、感冒就来了。

但在外国父母看来，这都不是事，主要是因为他们会借助母婴神器：

（1）安全围栏、地垫、安全玩具

父母总要做家务，这时候就不妨让他在安全围栏里安静地玩喜爱，这也能锻炼他的独立性。

（2）纸尿裤

纸尿裤既干净又方便，用完后就直接扔掉。给宝宝换上干净的纸尿裤后，别忘了给他及时涂护臀膏。

（3）婴儿专用餐椅

婴儿专用餐椅不但可以保护宝宝就餐时的安全，还能帮助宝宝养成良好的用餐习惯。

（4）婴儿背带、婴儿车

婴儿背带既时尚又方便，可以边带娃边做家务。婴儿车的功能就不用多说了，带宝宝出行的必备工具，有了它，妈妈和宝宝都很舒心。

（5）围嘴

宝宝带上围嘴，吃饭时就不用担心会弄脏衣服了。

4.吃饭多用辅食产品

宝宝到了吃辅食的年纪，中国父母习惯于自己动手做辅食。他们认为自己做辅食，不但体现了自己对宝宝的关爱，而且既营养又卫生。这也是有一定的道理，但外国父母可不会这样做哦~外国人喜欢从市场上购买各种辅食系列产品，比如鱼泥、肉泥、蛋黄泥、菜泥等，可以极大地节约烹饪和清洁时间。

出现这种差异，可能与中外饮食习惯不同有关。外国家庭常常把罐头产品作为家常菜，但中国家庭可能无法接受。但是，对于时间紧凑的中国父母而言，购买不同种类的辅食产品其实也是一个不错的选择。只要在购买时要注意查看产品的牌子、保质期、营养成分等信息，就能确保宝宝的饮食安全。

国外父母育儿经验总结：

总体而言，外国父母能一个人把孩子照顾的好，主要有以下几点原因：一是能有意识帮助宝宝养成良好的生活习惯，宝宝也就不容易哭闹；二是多利用好的母婴产品，缩小带娃的负担；三是独立自主性强，不依赖祖辈帮忙。

总之，外国父母和中国父母虽然在育儿理念上有差异，但确实有好的育儿经验可以借鉴，也许会让你在育儿过程中增添一些乐趣！

最后提醒大家，带娃时一定要注意以下几点：

1.让宝宝养成有规律的作息习惯，这样你自己的生活就不会一团乱

2.上班族父母如果实在没有精力带娃，可以请保姆或者老人帮忙。现在社会竞争激烈，生活负担重，想要全职带娃还是有一定困难的。

3.没必要一天到晚整天围着孩子转，每个星期让老人帮忙带几天，父母就能够单独相处，享受一下二人世界。

4.带娃时，大家要保持良好心态。对于新手父母而言，要保持足够的耐心，现在付出多少爱，将来孩子会更爱你。

5.夫妻两人要分工合作，爸爸要帮助妈妈带娃，妈妈的心情会更好~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)