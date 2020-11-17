BB看似行为反常，实际上Ta在示爱哦~

听说，很多宝妈因为宝宝的“反常”行为而烦恼，比如扯头发、硬塞东西给你吃等等。这究竟是怎么回事，要怎么处理呢？大家别担心，这其实是宝宝在表达爱意哦~

1.扯头发

扯头发看似简单粗暴，其实是宝宝想要亲近你。在宝宝看来，这一行为和亲亲抱抱没什么不一样，都是和妈妈亲近。

所以，大家可不要因为宝宝扯头发而责怪他。你可以给宝宝一个玩具，或通过讲故事、做游戏等方式转移宝宝的注意力，换种方式来回应他的亲近。

2.硬塞东西给妈妈吃

宝宝会把一些他喜欢的东西，有时候是他吃过的硬塞到妈妈嘴里。其实，宝宝这是想和妈妈分享一下好吃的。

你需要做的是，让孩子用“递”代替“塞”。还有，如果宝宝如果给你的是可以吃的东西，你可以吃一点或假装大吃一口，表示接受宝宝的好意。如果宝宝给你的是不能吃的的东西，那要明确告诉他这个不能吃，吃了会有什么后果。

3.摸脸庞

很多宝宝习惯睡前摸摸妈妈的脸、耳朵等。这其实是宝宝缺乏安全感的表现，他想要通过这种方式来亲近你。

大家可以给宝宝建立一套睡眠模式，比如给宝宝讲睡前故事、听音乐、轻拍背部等。如果宝宝晚上入睡困难，那么把白天小睡的时间提前，或是安排更多的活动，等宝宝有睡意时再引导他入睡。

4.爱在妈妈身上爬来爬去

7—9个月的宝宝尤其喜欢这个活动。处于这个阶段的宝宝正在学习爬行，喜欢随处练习，所以就把妈妈的身体也当做练习的场所了。这其实也是宝宝表达爱的方式，想要和你玩耍或是向你撒娇，已得到关注。

建议适当给予纠正，让宝宝明白只能在爬行垫或床上等物品上练习爬行。这里也提醒大家，在宝宝练习爬行的时候一定要在旁边陪同哦~既是确保宝宝的安全，也能让他感受你的爱意。

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