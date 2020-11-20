一换季就拉肚子，孩子这是怎么了？

一到换季，就有不少宝宝出现拉肚子的现象。有的家长一看到孩子拉肚子就慌了，立马给宝宝喂药。

其实，导致孩子拉肚子的原因有很多，家长应该对症处理，而不是盲目喂药。

宝宝为什么会拉肚子？

1.饮食不科学

由于宝宝消化系统发育还没有发育完善，饮食过于油腻或是辛辣都会造成宝宝拉肚子，除此之外，饮食不科学也会造成宝宝腹泻。

2.受凉

如果受到病毒入侵，身体肠胃蠕动会加快，加之腹部着凉引发肠胃蠕动加剧，拉肚子也就会随之而来，甚至更加严重。

3.消化不良

宝宝肠胃消化功能比较弱，如果饮食比较杂吃得过多，喂养次数过于频繁，这些都会导致宝宝消化不良，从而引发拉肚子。

如何避免孩子拉肚子？



1.养成良好的生活习惯

良好的生活习惯可以帮宝宝预防拉肚子。带宝宝外出回来、吃饭前都要洗手，以免病从口入。

2.养成良好的饮食习惯

想要宝宝不拉肚子就要让其养成好的饮食习惯。家长在换季时，应尽量让宝宝吃得清淡温润些、种类多样，生冷寒性水果尽量少吃，以保持肠道健康，避免拉肚子情况出现。

3.不要着凉

换季时，家长要及时给宝宝增添衣物。换季时昼夜温差较大，稍不注意宝宝就会着凉。因此，在晚上睡觉时，要注意给宝宝盖好被子，被子必须薄厚适合，要知道被子厚了宝宝会踢掉，被子薄了宝宝也会着凉。建议可以给宝宝穿睡袋睡觉，这样不会着凉。

4.避免去人多的地方

不要带宝宝去人多的地方，比如商场，不要让宝宝接触腹泻生病的患儿。

此外，要定期清洗宝宝使用过的玩具，宝宝能接触到的家具或是其他物件也要擦洗干净。

换季时，宝宝很容易出现拉肚子的情况，家长一定要小心护理。再提醒大家一点，宝宝拉肚子后体内水分流失比较多，要及时补充水分，避免宝宝脱水。

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