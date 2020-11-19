孩子不愿吃药？那是你还没找到技巧！

最近的气温忽高忽低，小孩子很容易生病。生病了就得吃药，但是给孩子喂药真的是个大难题！就算父母勉强喂进去，熊孩子也会吐出来。其实，宝宝并不是不肯吃药，只是父母太过着急没有用对方法。我们来看看下面这篇攻略：

给宝宝喂药存在的几个误区

麻麻们在给宝宝喂药时，总是会不经意闯入以下几个误区：

1.用果汁或是牛奶给宝宝喂药

为了让宝宝尽快把药吃下，很多家长会用果汁或是牛奶给宝宝送服，但其实这会导致药物成分发生改变，影响药效，不利肠胃消化吸收。

2.将药物说成是零食

很多家长会将药物说成是零食让宝宝服下。宝宝当时是服下药物了，但这很容易让宝宝产生误会，以后可能会有宝宝偷吃药物的风险，容易造成意外的发生！

3.强行喂宝宝

为了让宝宝尽快康复，有的家长会强行掰开嘴喂药，但这其实很容易造成宝宝咳嗽，严重的话还会堵塞呼吸道，引发窒息。

这几招能让宝宝顺利吃药

1.借助注射器或是滴管

可以借助注射器或是滴管，将药水吸入其中，滴入宝宝嘴巴，喂药时采取坐姿，这样宝宝就不会被呛到，同时也能将药水喝下。家长还可以选择用喂药奶嘴喂宝宝喝药。

2.选择适合宝宝的药剂

现在很多儿童药剂都是甜的或是带有果味的，不会像成人药那么苦涩，孩子也更容易接受些。

3.将药片碾碎兑水

家长可以将药片碾碎，加入少量的水让宝宝喝，如果是药囊，可以掰开外壳，将药粉兑水给孩子喝，之后还可以准备些糖果，帮助孩子赶走嘴巴里的苦涩。

4.多鼓励宝宝

对于怕苦的宝宝来说，家长先跟宝宝多沟通，多多鼓励，让宝宝了解吃药是为他好，只有吃药才能康复。宝宝接受后，吃药也就不会那么难了。

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