孩子便秘，看看机智老母亲如何应对

宝宝好几天不拉粑粑了！这是怎么回事？遇到宝宝便秘，很多新手妈妈不知道该怎么办。接下来，我们来看看机智老母亲们的好方法吧~

宝宝便秘可能只是攒肚

如果宝宝几天才排便一次，但却没有丝毫困难，金黄色长条状，没有任何臭味，也没有结块，这就说明宝宝只是攒肚。随着宝宝消化功能提高，喝奶量的增加，攒肚情况不会持续太久。

对付宝宝便秘，这2招没啥用

1.香蕉

很多家长认为香蕉能缓解便秘，其实没什么效果。因为香蕉中的膳食纤维含量并不高，所含的“鞣酸”反而会收敛肠胃，加重便秘。

2.酸奶

很多家长认为酸奶可以缓解便秘，其实不然，酸奶并不能缓解宝宝便秘，而且1岁以内的宝宝也不适合喝酸奶。

对付宝宝便秘，试试这几个方法

1.让宝宝动起来

家长在宝宝醒着时，多让他们运动运动，比如动动胳膊，伸伸小腿，适当增加运动量，促进肠胃蠕动，刺激排便。

2.养成好的排便习惯

2岁以上的宝宝好奇心强，爱玩，这就很容易忘记排便。因此，家长可以借助绘画或是故事的方式来告诉宝宝排便的重要性，引起宝宝重视，养成好的排便习惯。

3.正确使用开塞露或是乳果糖

乳果糖属于温性泻药，虽能缓解便秘但也属于药，对宝宝还是有不小的影响，因此建议家长在给宝宝使用前最好先问问医生，在医生指导下使用。

开塞露虽然能促进排便但却治标不治本，而且经常性使用会让宝宝对其产生依赖，更不利于解决宝宝便秘，因此，建议家长不要频繁给宝宝使用。

4.增加膳食纤维

要想缓解宝宝便秘，在平时就要多给宝宝吃含有膳食纤维的食物，膳食纤维具有吸水性，可以将干燥的粪便变得松软，同时也能刺激肠胃蠕动，促进排便。因此，家长在平时要多给宝宝吃富含膳食纤维的食物，比如西梅、梨、西蓝花、豌豆等。

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