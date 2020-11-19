只要三招，就能让孩子乖乖吃辅食~

辛辛苦苦做出来的辅食，宝宝不爱吃怎么办？面对不爱吃辅食的宝宝，麻麻们其实可以通过三招让宝宝爱上辅食：

1.尊重宝宝喜好，不强迫宝宝

对于喜欢吃的食物，宝宝会主动去吃。对于不喜欢吃的食物，妈妈也可以多次尝试去喂宝宝。对于宝宝强烈拒绝的食物，妈妈需要找准原因，不要强迫宝宝去吃。

2.循序渐进不要过于着急

从4～6个月开始，宝宝唾液腺分泌逐渐增加，消化器官消化机能也逐渐发育完善，随着活动量的增加，热量消耗也加快。宝妈这时就可以开始逐渐给宝宝吃辅食。

辅食种类不要太多，初始给宝宝制作泥状食物，比如蔬菜泥、水果泥。在吃辅食的同时不要减少奶量，每天一到三次，等到宝宝适应后再尝试给宝宝吃别的辅食，循序渐进。食物先稀后稠，逐渐增加稠度，提高食物密度。

之后，妈妈要丰富宝宝食物，在制作时要软、烂、碎，让宝宝接受不同质地食物所带来的适应。

3.少给宝宝吃零食，增加活动量

宝零食吃多了，就没法空出肚子吃正餐。为此，宝妈要控制孩子零食量，做到少吃或者不吃，此外可以增加宝宝活动量，感到肚子饿了，自然也就不会抗拒吃饭。

制作辅食时，宝妈还可以变着花样做，这样宝宝就不会厌烦。还可以给宝宝准备一套专门的儿童餐具。儿童餐具最好选择有卡通图案，颜色艳丽的，这样可以刺激宝宝食欲，宝宝也会因为喜欢餐具而变得爱吃饭。

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