打孩子也是门学问，教你如何“下手”

育儿这件事如果不出手，可能很难有效果。不过，打孩子这件事也是门学问，要适度也要选择合适的时间，下面就来教你如何正确“下手”：

这几个时间段不该打孩子

1.跟着家长学犯错时

这时候家长就不能打孩子。家长没有以身作则，更应该自己反省。

2.3岁以下的孩子不能打

这时期的孩子正处在满足生理需要阶段，一系列的行为只是条件反射并没有自主意识，如果这时期无端打骂孩子，会影响孩子身心健康。

3.6岁以后少打，12岁以后不要打孩子

6岁以后孩子已经开始上学，他们有了独立意识，自尊心也比较强，希望通过自己的努力得到成功。如果这时候家长打骂孩子只会伤害自尊心，影响人格健康发展。

12岁以后的孩子也不能打骂，家长这时候打骂孩子会让其产生抵触与报复心理，对父母也产生不良印象。

4.盲目打孩子

如果你是无缘无故，或者没能让孩子意识到错误时家长不应打骂孩子。

5.特殊情况

孩子心理或是身体受伤时，家长不能打骂孩子。

6.盛怒之下不能打骂孩子

如果家长当时情绪很差，建议不要去处理育儿问题，让自己冷静下来再处理。

孩子什么时候可以打？

1.屡教不改

父母或是老师多次提醒孩子，但仍继续犯错，犯错拒不承认时，家长可以打骂孩子。

2.总是至于“危险”中

有的孩子总是喜欢做些危险的事情，比如接触危险的物品或是场所。孩子还小，不了解事情的严重性，虽然理解但无法控制自己，若不及时阻止将会发生不堪设想的后果。

3.行为不端正

当家长发现孩子行为不端正，比如偷东西或是无缘无故欺负别的小朋友，孩子长大以后可能会有违法行为。

4.过于自私

有些孩子比较以自我为中心，不愿意跟别人分享自己的东西也不懂得关心别人，甚至会因此做出出格的事情，这对孩子以后社交人际都有不利影响。这时候家长要帮助他及时纠正

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)