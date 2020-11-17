父母常做这些事，就能让孩子拥有高情商~

情商在我们日常生活中起到关键作用，情商高的人往往在各个方面都发展得很好，但情商低的人则会处处受到限制。想要孩子情商高，家长可以从这十个方面去培养孩子：

1.让孩子学会自己决定

独立的孩子能够自己做决定。家长想要孩子情商高，那就学会放手，让孩子更加独立，学会自己做决定。

2.给孩子做好榜样

孩子的第一任老师就是父母，他们崇拜父母，会关注父母的一言一行，并积极模仿。因此，家长在平时要严格要求自己，给孩子做好榜样，做个高情商的父母。

3.承认孩子所取得的成绩

孩子取得成绩时家长要给予孩子足够的肯定，不要否定孩子。当孩子遇到挫折时，家长要教会孩子积极应对以及克服负面情绪的方法。

4.培养孩子人际交往能力

家长可以多创造机会让孩子去结交朋友，以此来培养孩子的人际交往能力。在相处过程中，家长可以看看孩子是否愿意跟别交往，相处得好不好，家长也可以从中帮助到孩子。

5.经常表达爱意

在平时，家长可以多跟孩子说说话，抱抱孩子，对孩子表达自己的爱，这对孩子情商培养会有很大帮助。

6.让孩子学会自信

自信是孩子成长发展的关键，自信的孩子在受到别人攻击时能沉稳应对，抗压能力也会更强，在人际交往上也会有更好的发展。平时，家长应多鼓励孩子，同时也要肯定孩子，让孩子有足够的自信，情商也会进一步提高。

7.培养孩子积极乐观的态度

遇到问题时，要让孩子能够正面思考，积极乐观去应对，不被负面情绪所干扰，这样孩子也会更加幸福。

8.允许孩子有负面情绪

当孩子不开心生气时，家长应问清他们为什么生气，帮助他们控制好情绪，不要在孩子愤怒时，去压抑他们的情绪。

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