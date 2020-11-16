长个必吃10种食物，宝妈请收藏

家长都希望孩子长高高，其实，想要孩子长个子并不难，只要从饮食上入手，多给孩子吃以下这几种食物，孩子的身高也就不会令人失望：

1.牛奶

牛奶在孩子成长过程中是不可缺少的。牛奶中所含的钙可以促进骨骼增长。每天2杯牛奶可以满足宝宝成长所需的钙。有些孩子可能不喜欢喝牛奶，可以试试喝酸奶或是奶酪。

2.小米

孩子生长发育离不开不饱和脂肪酸，而小米中富含不饱和脂肪酸，除此之外，小米中还含有B族维生素，这也是宝宝生长发育所不可或缺的。

3.菠菜

钙铁对孩子生长发育起到关键作用，而菠菜中富含这两种元素，因此家长在平时可以多给孩子吃菠菜，如果孩子不爱吃，家长可以将菠菜切碎，混到饭团里。

4.胡萝卜

蛋白质合成离不开维生素A，胡萝卜就富含维生素A。可以将胡萝卜切丁，加入其它蔬菜或是其它配料，做成炒饭。

5.鸡蛋

鸡蛋富含蛋白质，做法也有很多，孩子一般都喜欢，但鸡蛋胆固醇比较高，因此，每天吃1-2个就可以了。

6.虾

虾可以增强人体免疫力，为大脑发育提供充足的营养，而且虾所含有的脂肪酸也有助于提高孩子的注意力。

7.橘子

有些水果富含维生素c，而橘子所含更多，维生素C能帮助钙的吸收。家长可以多给孩子吃新鲜水果，比如猕猴桃、桃子或是菠萝。

8.青菜

青菜富含维生素、钙铁磷等各种矿物质，这能很好地补充宝宝所需的各种营养，增强宝宝免疫力，避免便秘，同时青菜还可以调整体内酸碱平衡，有利于智力发育。

9.沙丁鱼

我们都知道鱼含有丰富的蛋白质，其它海藻类也富含钙，但沙丁鱼所含的钙更容易被人体消化吸收，更有利于孩子成长发育。

10.豆制品

人体所需的蛋白质可以在豆制品中可以获取，不仅如此，豆制品含还有人体所需的氨基酸，因此，在平时家长可以多给宝宝吃豆制品。

想要孩子长高，家长在平时可以多给孩子吃这几种食物，除此之外，家长还要让孩子合理运动，保证睡眠充足，才能让孩子长得更高~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)