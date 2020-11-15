教你几招，让熊孩子胃口大开

很多孩子在成长的过程中会出现不爱吃饭的现象，而孩子不爱吃饭，家长就会很揪心，生怕孩子饿着了，营养不够了，长不快了，这可怎么办呢？

其实，这里有个小妙招，可以让孩子爱上吃饭，我们一起来看看：

营造良好的就餐氛围

家长强制性地给孩子备下不喜欢的食物，或者用命令的口吻来压制孩子多吃饭菜。这样在被人监督的场景下吃饭没有人会是开心的，因为吃饭不是一种强制的任务。所以如果长期在餐桌上处于这样的氛围，那么孩子自然不喜欢吃饭。因此家长要营造良好的就餐氛围。

不要让孩子餐前吃零食

在饭前两小时不要让孩子有吃零食，建议让孩子参加一些小游戏来消耗体力，这样孩子到了饭点才会有饥饿感。

让孩子参与做饭

当孩子参与准备食物的过程，就可以知道饭菜来之不易，从而不浪费食物，引起对吃饭的兴趣了。

具体可以这样做：1.和孩子一起选购食材，并且给他一定范围内的选择自由，例如两种食物中可以让孩子选择自己喜好的一种进行采购；

2.让孩子参与准备食物的过程，如果孩子年纪小，可以让他做一些简单的家务，例如帮父母清洗买回来的水果蔬菜，可以进行简单的摆盘等，让孩子有参与感，以获得孩子的认同感；

3.如果孩子觉得绿叶菜味道清淡不喜欢吃，那么家长可以为孩子买一些健康的调味酱汁给食物添味，如芝士、乳酪，蕃茄酱、果蓉等。这样会让食物的颜色变得更漂亮，看起来也更有食欲，孩子就会多吃蔬菜了。

不同年龄的孩子有着不一样的年龄特点，所以家长在让孩子吃饭这件事一定要考虑到孩子的心理，要用一种轻松朋友式的沟通方式和孩子好好沟通，这样孩子就不会对吃饭有反感的心理了。

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