孩子便秘，安排这些辅食最管用

在宝宝“便便”这个问题上，一旦出现了便秘问题，就会令家长很头疼，特别是有的宝宝好几天才大便一次，家长不知道该如何是好。如果宝宝可以添加辅食了，那么不妨试试下面这些方法，可以帮助宝宝缓解便秘问题哦~

大便次数少≠便秘

首先大家要知道的是，在给宝宝添加辅食以后，大便次数变少是常见的问题，但并不是大便次数减少就是便秘，宝宝的排便模式跟大人一样也是因人而异的。所以会出现有些宝宝两三天才有一次排便，有些宝宝可能排便频率很高，有些宝宝可能每天都拉便便，但每次都拉很少等各种情况。而真正便秘的情况可能会是以下几种：6个月宝宝3-4天才出现一次排便并且大便干硬；或者6个月以上的宝宝大便体积大、大便表面或内部有血，且排便费劲，又干又硬，这样的情况就是宝宝出现了便秘的问题。

宝宝便秘怎么办？

那么如果宝宝出现了便秘这个问题，家长该如何应对呢？

保证充足的进食量

要想宝宝每天按时排便就要保持宝宝充足的进食量，因为充足的进食量是宝宝形成大便的前提。

保证合理的饮食结构

其次是要有合理的饮食结构，在宝宝可以吃辅食后，每日保持足够的纤维素可以促进肠道蠕动，可以选择一些高纤维的绿叶蔬菜、粗粮、水果喂给宝宝，例如小油菜、小白菜、小米粥、火龙果等都对通便有明显的效果。如果宝宝不喜欢吃绿叶蔬菜，家长可以把菜叶切碎，煮得软烂再给宝宝食用，这样可以增加宝宝对绿叶蔬菜接受度，纠正偏食，也可以为宝宝煮芹菜瘦肉糙米粥、胡萝卜山药排骨莜麦面、南瓜小米粥给宝宝食用，可以帮助宝宝通便。

每天少量多次喝水

可以给宝宝每天少量多次喝水，可以有效避免大便干结，如果是给宝宝初添加辅食，可以在食物中滴几滴芝麻油、亚麻籽油，也可以起到润滑肠道的目的，这样可以有效缓解便秘。

养成规律的生活作息

有些宝宝生活起居不规律，没有养成规律的排便习惯，这样不按时没有规律的作息也是容易引起便秘，所以家长要给宝宝养成好的作息习惯，每天保证有充足的睡眠时间，不仅可以减轻便秘，也可以促进宝宝健康成长。

鼓励宝宝多爬多运动

家长还可以鼓励宝宝多爬多动，增加宝宝运动量，这样也体能有所消耗，可以减轻便秘症状。

严重时需及时就医

如果宝宝便秘的问题比较严重，那么家长就要及时把宝宝带到医院就医，在医生指导下使用开塞露，或者在咨询医生后，按照医生指导给宝宝日常服用膳食纤维或益生菌等，这样也有效减少便秘的出现。

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