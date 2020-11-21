敲黑板！安抚奶嘴用错了，会带来隐患！

很多家长一看到宝宝哭闹，就喜欢给孩子用安抚奶嘴来安抚宝宝，停止哭闹。当然，用安抚奶嘴是有效果的，虽然这样一看，宝宝的确看起来是变乖了，但事实上，如果安抚奶嘴使用不当，是会存在一些隐患的。

盲目乱用安抚奶嘴的危害

如果宝宝一哭闹就给宝宝使用安抚奶嘴，那就会让宝宝形成心理依赖；

长期使用安抚奶嘴会影响宝宝牙齿的健康发育，例如会出现推迟出牙，或者影响牙齿的整齐度，长得歪歪扭扭，严重的话甚至出现牙齿重叠的现象；

长期使用安抚奶嘴会影响宝宝面部的发育，特别是3岁以后仍长期使用安抚奶嘴，会影响宝宝的上颚和颌骨生长发育。

这些都是长期使用安抚奶嘴造成的隐患，所以家长在给宝宝使用安抚奶嘴时，一定要科学使用。那么如果使用安抚奶嘴是最好的呢？

使用安抚奶嘴时需要注意的事项

1.不要过早给宝宝使用安抚奶嘴。特别是母乳喂养的宝宝，如果过早给宝宝使用了安抚奶嘴，那么就容易造成宝宝分不清奶嘴和乳头，可能会对母乳产生抵触感。

2.要及时对使用后安抚奶嘴清洗、消毒，可以采用煮沸消毒、蒸汽消毒等方式。

3.安抚奶嘴不可以用奶瓶上的奶嘴来替代。有些家长为了图方便，会想用奶瓶的奶嘴来取代安抚奶嘴，这样使用是不科学的。

4.宝宝睡觉时不可以含着安抚奶嘴入睡，睡前宝宝常常会哭闹不止，这时候用安抚奶嘴可以抚慰宝宝，让宝宝哭闹停止，但要注意的是在宝宝睡着后家长一定要及时拿掉安抚奶嘴，因为安抚奶嘴可能会堵塞宝宝的口鼻，易造成窒息，给宝宝带来危险。

5.定期更换安抚奶嘴，安抚奶嘴用久了要及时更换，特别是当安抚奶嘴出现了变色、裂缝、变形等，一般来说，2-3个月更换一次。

安抚奶嘴的最大作用是安抚宝宝情绪。但只有当宝宝感到烦躁、不舒服时情绪，家长的各种安抚都不能使孩子平静再去才使用安抚奶嘴，而不是长期使用。

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