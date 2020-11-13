BB鼻塞，别再用滴鼻净了！更好的方法是这个

最近，有不少宝宝出现了鼻塞的症状，看着孩子难受的模样，很多父母会用滴鼻净给他通鼻子。

但其实，滴鼻净并不合适孩子。赶紧来具体了解一下：

孩子不宜用滴鼻净



著名儿科医生张思莱强调，婴幼儿是不能使用滴鼻净的。滴鼻净是一种化学合成药，它的主要成分是拟肾上腺素药，药效比肾上腺素还要厉害。使用滴鼻净后，可以使鼻腔扩宽、鼻甲收缩、改善通气。对于成人而言，滴鼻净是治疗鼻塞很好的药物，但并不适合给婴幼儿使用。

张思莱表示，宝宝的神经系统尚未发育成熟，对药物很敏感，耐受能力较差。而且，宝宝鼻腔粘膜娇嫩，血管较多，吸收药物又快又完全。药物很快进入血液循环后，有的宝宝有可能会出现呕吐、嗜睡、脸色苍白、体温降低等一系列不适症状，情况严重时甚至会导致宝宝昏迷。如果抢救不及时，会给宝宝带来生命危险。

宝宝鼻塞，怎么办？



宝宝出现鼻塞症状时，大家可以使用以下方法护理：

1.变位法

爸妈可以竖直抱起宝宝，哄宝宝入睡。待到宝宝入睡后，可以让他们侧位睡觉，这样可以缓解鼻塞的情况。

2.侧卧按摩法

宝宝左边鼻子鼻塞，就让他采用右侧卧姿；右边鼻子鼻塞，则左侧卧姿。用两根手指按揉宝宝鼻子两侧的迎香穴一两分钟，按摩后给宝宝喝一杯温白开，可快速改善鼻塞情况。

3.泡脚法

准备一块拇指大小的生姜，加水煮透后加入100克醋和适量的盐。等姜汤晾到合适温度后，用它给宝宝泡脚。泡至水温降低后，再兑入足够的合适热度的水，直至将宝宝的双脚泡热。

4.抬高宝宝的脑袋

如果宝宝在睡觉，那么可以让宝宝枕着小枕头，以缓解鼻塞。

5.发挥生理盐水的作用

生理盐水冲洗宝宝的鼻子可以缓解鼻塞。具体做法是，在宝宝鼻腔里滴入生理盐水，之后用吸鼻器吸出来。当然，滴入盐水要注意时机，不要在宝宝入睡时滴入生理盐水，因为这样会影响宝宝的睡眠和呼吸。

6.宝宝鼻腔内的干痂要及时清理

一般宝宝鼻塞，鼻子里会有干痂，如果不及时清理，那么干痂也会堵住宝宝鼻孔，让宝宝呼吸更加困难。需要注意的是，在清理干痂前，需要借助温水或者是油膏使得其变软，这样清理起来才更容易。

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