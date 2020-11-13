卡纸和黏土的组合，教你做一幅荔枝图

长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。

日啖荔枝三百颗，不辞长做岭南人。关于荔枝，耳熟能详的是不是这两句诗呢？下面呢就来分享一下黏土荔枝形象图的做法，红色的果实配上绿色的叶子，鲜明对比，给人一种视觉上的冲击。它适合5——8岁的孩子，作为一项亲子手工是非常有趣的呢，下面跟我一起来看看它的制作过程吧！

制作方法:

1.准备一张黑色的硬卡纸，取棕色黏土做枝干，把它粘到黑色卡纸上，可在下面涂点白胶。

2.用绿色黏土揉成水滴状，压扁，然后用黏土工具把周围压出叶子的纹路，再接着压出叶脉纹路，这样子树叶就做好了。

3.把做好的叶子粘贴到枝干上，用同样的方法多做几片叶子，把它们依次粘到枝干上。

4.接下来用红色黏土揉圆形，用来做荔枝，我们一个个地把它粘好，有的挂在树梢上，有的躲藏在叶子里。

5.整体的荔枝做好后，我们再在右下角的位置上做一个带叶子的荔枝点缀画面。

6.最后撒上丙烯颜料，用两支笔十字交叉敲打，颜料就会一点点的撒上去，最好用白色的，因为没找到所以我就选择了黄色的丙烯颜料。黏土手工荔枝就这样完成了，小可爱们，你们学会了吗？

感谢小可爱们的每一次来访，有喜欢的作品可以收藏起来，不然就找不到了，感谢你们的支持，下次再见！

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