喝了咖啡就不能吃这些药，会抑制药效！

很多宝妈会在工作之余泡一杯咖啡来提神怡情，甚至把咖啡作为每日必喝的饮料。但大多数人不知道的是，咖啡其实会抑制某些药的药效，如果你需要吃以下这些药，就千万不要喝咖啡：

1.抗骨质疏松药物

咖啡因会阻碍人体对钙质的吸收，容易导致骨质疏松。另外，咖啡因会使人体对阿仑膦酸钠（骨再吸收抑制剂）的吸收率下降60%，导致体内钙质进一步流失。

所以，咖啡不能与福善美、钙尔奇D、罗盖全等抗骨质疏松药物一起服用。

2.喹诺酮类抗菌药

这类药物有环丙沙星、可乐必妥、拜复乐等。咖啡因是嘌呤类化合物，和喹诺酮类药物一起服用时，会使喹诺酮类药物的消除率下降，出现茶碱中毒样的症状。

3.利尿降压药

螺内酯、氢氯噻嗪、呋塞米等，都是比较常见的利尿降压药。但咖啡中含有的咖啡因也会利尿，加快身体排出体内多余的钠离子，

所以，喝完咖啡前后再服用利尿降压药，会使利尿效果叠加，特别是呋塞米等排钾利尿剂，很容易造成体内钠离子流失过度。而且咖啡因本身会升高血压，对药效发挥很不利。

4.甲状腺素药物

甲状腺素药物包括甲状腺素钠、优甲乐等。2008年的一项研究表明，患者服用甲状腺素前或服用后不久喝过咖啡，药物的吸收效果会下降55%。在临床实际应用过程中，经常出现患者喝咖啡导致甲状腺素药药效下降的情况。

5.解热镇痛药

常见的解热镇痛药有散利痛、泰诺林、白加黑等，这些药物中的解热镇痛成分会使花生四烯酸的合成受到抑制，导致具有保护胃黏膜作用的前列腺素的合成量减少，使胃黏膜更容易遭受胃酸侵蚀。

而咖啡因刺激胃酸的分泌，喝咖啡后再吃解热镇痛药，会加重对胃黏膜的刺激，情况严重时会导致胃出血、胃部有烧灼感、胃穿孔等。

6.安眠药

地西泮、阿普唑仑、舒乐安定等安眠药，是作用于人体神经中枢的镇静催眠药，而咖啡中的咖啡因具有让神经中枢兴奋的作用，两者的作用完全对立。

7.其他药物

咖啡中含有的咖啡因会和维生素B1相结合，所以补充B族维生素时就不要喝咖啡。服用避孕药的女性，咖啡因在体内的停留时间会比平常多出4小时左右，大家要注意它对身体的影响。

和其他化合物一样，咖啡因在体内需通过肝肾代谢才能排出体外。因此，肾功能不全、肝损伤的病人喝咖啡后，咖啡因在体内停留的时间会变长。

此外，在肝脏CYP酶系的抑制作用下，喝完咖啡再服用心律平、氟西汀、兰索拉唑、舍曲林、异烟肼、阿奇霉素、人参提取物等药物时，会不同程度地延长咖啡因的体内代谢时间。

最后提醒大家，饮料、咖啡、茶等含有多种化合物，有可能会影响药效发挥，建议还是用温白开送服药物。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)