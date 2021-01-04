衣服必须反过来晒？不见得，只有这几类需要

说到晒衣服，相信很多“过来人”都会忠告你：衣服得反过来晒，否则会损害衣服质量。事实上，这种说法并不完全科学。真正需要反过来晒的衣服其实只有几种，具体我们接着往下看：

这些衣服需要反过来晒



以下这几类衣服适合反过来晒：

1.羊毛材质的衣服

毛呢材质的柔软光泽主要来自于羊毛纤维外面的油胺薄膜，因此，羊毛材质的衣服不能被阳光直射。

如果羊毛材质的衣服放在阳光下暴晒，外面的油胺薄膜会在高温下发生氧化反应出现蜕变，严重影响到外观和使用寿命。

羊毛织物被阳光直接照射后，特别是白色毛织物，颜色容易变黄，因此清洗后要放在阴凉通风处让其自然晾干。

2.棉麻布料的衣服

一般来说，棉麻布料的衣服可以直接放在阳光下摊晒。这种纤维材质的衣服放在阳光晾晒，强度几乎不会下降，而且不容易发生变形。但为了避免掉色，建议还是将它反过来晒。

棉麻材质尤其是深色衣服和颜色鲜艳的衣服，更应反过来晒。因为棉麻材质的衣服若是经过暴晒，掉色会很厉害。

3.丝绸材质的衣服

丝绸衣服耐日光功能较差，不能放在太阳底下直接暴晒，以免引起织物掉色。建议大家将丝绸衣服洗干净后，放在通风阴凉处自然晾干。

需要提醒大家注意的是，丝绸衣服很娇贵，一定要用正确方法进行清洗。因为碱对丝质纤维的破坏性较大，大家要使用中性的洗衣液或洗衣粉进行清洗，清洗时要轻轻柔搓，不要用力搅拌或揉搓。

另外，为了避免丝绸衣服掉色，清洗完毕后可准备一盆清水，在水里滴入2-3滴醋，将丝绸衣服放入水中浸泡5分钟后再捞出，反面朝外晾在阴凉处。

这类衣服适合正着晒

贴身穿着的内衣内裤最好正晒，将内衣反过来晒，容易使空气中的粉尘和微生物附着在内衣内裤表面，不利于身体健康。

贴身内衣晒干后，就要及时收起来，并反复抖一抖，不要一晒就是好几天。内衣内裤在空气中暴露时间过长，也很容易易沾染病原微生物和灰尘。

盘点洗晒衣服的常见误区

1.新衣服不洗就穿

很多人把新衣服买回家后，不洗就直接穿上身了，他们忽略了一个重要问题：新衣服上可能含有甲醛！

甲醛会对呼吸道和皮肤产生不良刺激，引起干咳、喉咙疼、流泪等反应，还会诱发瘙痒、皮疹等过敏反应。

小提示：新衣服买回家后，建议大家放在水里过一下或者放在太阳下晒一晒，特别是跟身体有密切接触的内衣内裤、儿童衣物等。

2.肥皂和洗衣粉混用

有的人在洗衣服时，发现领口袖口有污渍，就会先涂一点肥皂上去，以为这样能提高去污能力。其实，这样做是不科学的。

洗衣粉是弱碱酸的，而肥皂是弱碱性的，将两者混在一起用，会使酸碱中和，削弱洗衣粉和肥皂的作用，降低去污效果。

小提示：正确的去污方法是只用一种洗涤剂，如果想大力度去污，就袖口、领口等部位可以多用一些。

3.衣服攒多了一起洗

很多人喜欢把衣服攒多了一起丢进洗衣机里洗。这样做很省事，但容易让衣服滋生更多的霉菌。万一脏衣桶和脏衣篮潮湿的话，还会让霉菌大量繁殖。

而且，衣服的数量变多了，洗衣液就不能和每件衣服充分接触，也就没法洗干净。

小提示：每次洗衣服时，不要把洗衣机全部塞满，占洗衣机内筒体积的70%为宜。

4.衣服浸泡太久

不少人换下衣服后，直接丢进水盆里浸泡，有时一泡就是一整晚。他们认为，衣服浸泡后更容易洗干净。

事实上，衣服浸泡时间过久，衣服中的污渍尽管被洗衣液溶解出许多，但也有可能因污渍不能排出而散发出难闻的气味。经常这样洗衣服，衣服易出现掉色、纤维老化等情况。

小提示：脏衣服放在水中浸泡的时间在15分钟为好。如果衣服较厚，浸泡时间也不要超过30分钟。

5.洗衣液随意放

有宝妈认为，洗衣服时洗衣液放得越多，衣服洗得越干净。其实，这种观点是错误的。

水中的洗衣液分量饱和后，多余的洗衣液并不能提高清洁能力。想要节省、高效的使用洗衣液，一定要跟据洗衣时的水量，按比例添加适量的洗衣液。

小提示：手洗时，洗衣液的用量和水的比例是1:500；机洗时，洗衣液和水的比例是1:1000。

6.晾晒不及时

很多上班族都有这样的习惯：早上出门时把衣服放进洗衣机里自动清洗，晚上回家后再将衣服拿出来晾晒。

其实，潮湿的衣服长时间放在洗衣机里，易导致细菌大量滋生。

小提示：衣服洗好后，应在30分钟内拿出来晾晒。如果衣服在洗衣机内放置时间超过一个钟头，应重新洗衣物。

7.有污渍用力搓

有的衣服并不是很脏，只是某个部位有污渍。很多人就会使劲揉搓有有污渍的地方。但是，这样做反而会使污渍的面积增大，甚至有可能造成衣服磨损。

小提示：衣服沾到污渍后，大家要及时用干净的纸巾或布吸干，避免污渍面积变大，然后用洗涤剂轻柔搓洗。

分享晒衣服的小技巧

1.化纤晒干法

化纤衣服洗完后可直接挂在衣架上，让它自然吹干。这样晾晒既显得干净，还不容易起皱。

2.晒衣防皱法

衣服用洗衣机甩干后，应立即取出晾干。如果衣服在甩干机中放置时间过久，容易起皱或褪色。

把衣服从甩干机中拿出来后，要马上抖动几下避免起皱。床单、衬衫、罩衫等晾干后，要及时拉开轻拍，也可以防起皱。

3.裙子晾干法

小西装或裙子要注意保护衣服形态，最好使用专用衣架晾干。但并不是每一件衣服都有对应的衣架，可以用方形衣架、圆形衣架进行晾晒。

连衣裙晾晒时，应沿着腰围部分的圆形分别用夹子夹住，这样晾晒时更有利于保持裙子原来的形态。

最后提醒大家，晒衣服时不要把衣服拧得太干，并且要把衣服褶皱处拉平，这样晾晒后衣服不会起皱。

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