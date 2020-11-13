双11后别急着确认收货，这些再划算也不能要！

今年的双十一战线拉得很长，很多宝妈们沉浸在各种买买买中……但是，购物有风险呐~如果不小心踩了雷，白白花钱不说还会坑了自己和娃！今天就给大家来波拔草，这些东西谁买谁就是交了智商税。如果买了赶紧退了哦~

1. 防辐射服

简单地说，防住的是非电离辐射辐无害，有害的根本防不住。

事实上，咱们生活的大多数环境辐射是在安全范围内，日常接触或使用的家电、电子产品都属于非电离辐射，并不会对身体造成不好的影响，没必要防，而且穿了防辐射服也不能完全屏蔽掉。与其寄希望于它，不如远离机房或者有大量电子设备的环境。

当然了，如果你只是想把它用作「让座神器」，家庭也富裕，那ok啦~

2. 私处洗液

洗洗更健康？谁信谁天真！

要知道，正常情况下阴道是酸性环境，各种菌群其乐融融生活在这里，还会一起对抗「外敌」。如果用了私处洗液，特别是阴道冲洗的产品，阴道微环境的平衡就被打破了，会越洗越糟。

记住，健康情况下不要乱用私处洗液，每天只要用温水清洗外阴即可，也不要自己冲洗阴道！

如果私处不舒服、有异味，那快看医生去。

3. 束缚带

注意了，它并不是产后恢复的必备单品！

其实，束缚带通常用来给剖宫产的宝妈压迫腹部切口，防止渗血，有它加持下地活动还能减少伤口张力、减轻疼痛。而顺产的宝妈，如果长期用可造成子宫下垂、盆腔血流不畅。

至于你想的瘦身、塑形作用，想想就算了！咱们还是老老实实动起来吧。

4. 学步车

家有学步娃，想省点心？小心其中风险！

根据相关研究发现，学步车不仅不能助力孩子学步，反而不利于其身心发展，还存在非常大的安全隐患。国内外因使用学步车而导致意外伤害可不少，轻则摔伤，重则骨折甚至颅内出血。

早在2011年，我国原卫生部发布的《儿童跌倒干预技术指南》中就明确指，不建议婴幼儿使用学步车。

5. 游泳脖圈

常见≠靠谱！

生活中，各种机构还有普通家庭中总少不了游泳脖圈的存在。好多人一提到婴儿游泳，就脑海里出现的就是宝宝戴着脖圈游泳的画面。

然鹅，游泳脖圈存在很大的安全隐患。这类产品大多是塑料材质，对宝宝娇嫩的皮肤来说并不友好，有致敏风险，而且让宝宝的脖子变成身体承重的部位，一不留意就可能伤及脊柱。

不仅如此，脖圈如果充气过度太紧，容易压迫颈动脉窦，致宝宝呼吸困难。想想吧，你的脖子如果被紧紧束缚着事是不是非常不舒服？如果充气不足会有脱落的危险，一旦家长没及时发现后果不堪设想！

就在前不久，湖南一名刚刚满月的女婴在外婆和妈妈的监护下，在家中戴脖圈游泳却不幸窒息身亡。

如果没有专业人员陪同，保险起见还是别给宝宝戴脖圈游泳为好。

6. 新生儿定型枕

<3个月的婴儿不建议使用枕头。

要知道，小宝宝的颈椎肌肉发育不成熟，还没有形成生理性颈曲。处于这个阶段的宝宝容易溢奶，建议喂奶后将其上半身适当抬高，脸偏向一侧，如果使用定型枕，仰卧睡眠，溢奶后容易引发吸入性肺炎、甚至窒息。

再说，目前也没有证明表明定型枕能纠正宝宝的偏头、歪头。有些家长可能觉得自己孩子的脑袋不够圆润，不用太担心，一般随着孩子的成长发育逐渐改善。如果真的有偏头、歪头问题，建议找专业的医生来干预。

7. 网红湿疹膏/霜

千万别迷信打着「纯天然」、「植物提取」、「无激素」的湿疹膏/霜！

尤其是那些一擦就见效的网红产品，基本都是妆字号、消字号，却偷偷加了激素，而且是强效激素。激素当然是可以用的，但应在医生指导下合理使用，而不是滥用！

如果宝妈不明真相，把这些暗含强效激素的产品当做日常护肤品给宝宝用，可引起皮肤萎缩、毛细血管扩张、色素沉着或者多毛症，增加皮癣感染机会，甚至还会出现停药也不可逆的情况，严重时还可能会抑制下丘脑 – 垂体轴，影响身高。

在宝宝初选皮肤类疾病时，请及时带其就医，根据医生的建议进行治疗与护理。

今天就说到这里，至于要不要花冤枉钱大家心里都有数了吗？

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