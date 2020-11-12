你知道吗？宝宝的健康问题都在“屁”里

放屁是一种很正常的现象，但是如果宝宝有以下这几种“怪屁”，那么家长就要引起注意了：

1.屁多

如果是尚在哺乳期的宝宝，那么宝宝屁多是因为吸入空气导致了肠胀气。宝宝在吃奶的过程中难免会吸入一些空气，因为婴儿胃肠发育还不成熟，所以就容易引起肠道胀气，肚子也会咕噜咕噜响，这样的情况下，宝宝放屁自然就多。

2.酸臭味的屁

如果宝宝的屁带着一股酸臭味那就说明宝宝消化不良了。如果家长发现宝宝有几天不拉屎只放臭屁的情况，那就有可能出现了便秘的情况，因为宝宝的大便干结无法自然排出，而宝宝肠蠕动就会把在肠道内发酵的气体排出，通常闻起来就会有一股酸臭味。家长如果发现宝宝几天不拉屎，而且还会不停打嗝，就要注意是不是宝宝的脂肪和蛋白质摄入量过多，引起消化不良。建议家长给宝宝喂点有助于消化的食物，如果宝宝还是不排便，酸臭屁很多，那么家长就要及时带宝宝寻求医生的帮助。

3.空屁

如果宝宝放的是空屁，那就证明宝宝饿了，需要喂食了。通常宝宝放没有臭味的空屁，并且带着阵阵肠鸣音，这其实是宝宝胃肠排空后因饥饿引起的肠蠕动。这个时候家长就要及时喂宝宝吃奶了。

除此之外，如果宝宝长时间的哭闹、大笑、或者喂奶方式不对，都会让宝宝在吸奶过程中不小心吸入过多空气，让宝宝时不时的打嗝和放屁。

宝宝幼小的胃肠道发育还不完善，时不时地放屁都很正常，家长不用太过紧张。但如果出现宝宝接连不断地放屁或者打嗝，并且屁中混有一股奇怪的酸臭味，那就需要家长注意了，这就是宝宝的屁里透露出有健康问题！

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