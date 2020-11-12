感冒了还能喂奶吗？医生告诉你答案

母乳是宝宝最佳的口粮，因为乳汁里富含了多种宝宝成长所需的营养，所以用乳喂养对宝宝的成长发育非常有益。但现在这个天气很容易生病，有的宝妈就感冒了，出现了这种情况，很多妈妈都很纠结，感冒之后能不能给宝宝哺乳？现在就来一起科学探讨这件事吧：

轻度感冒可以继续母乳

如果妈妈只是轻度感冒，出现的只是单纯地鼻塞流涕，身体疲乏，那么这样的轻微感冒可以是给宝宝哺乳的。只要妈妈多喝水多休息，补充维生素C，这种轻微感冒可以在一周后自动痊愈，不会造成太大的影响，不过需要注意的是，妈妈给宝宝在哺乳时应该带上口罩，避免病毒传播给宝宝。其实妈妈感冒之后身体的免疫系统会开始产生抗体，这些抗体会通过乳汁传给宝宝，从而也可以增强宝宝的免疫力，其实从宝宝的角度来看对也是一件好事。

重度感冒需及时就医

如果妈妈得的是重度感冒，或者发烧超过39度，那这个时候就要注意了，一般来说重度感冒需要吃药，或者是要尽快到医院找医生看诊，这个时候妈妈应该听取医生的建议看看是否能继续哺乳。妈妈在找医生看诊，或者服用医生所开的药物时，医生会根据妈妈的哺乳情况以及病症，选择适合妈妈在哺乳期服用的药物，从而降低药物对宝宝的影响。另外，如果条件允许，妈妈们平时在健康状态下可以为储存一些母乳留在冰箱给宝宝备用，这样就能让宝宝继续有奶吃。如果妈妈重度感冒，医生确定了妈妈要暂时停止喂母乳，也请家长不要太过担心，一定要听从医生的建议，待病情好转后再给宝宝继续哺乳。而且在此期间也要记得用吸奶器将母乳吸出，这样可以减轻积奶而导致产奶量减少，等妈妈病治好后，就可以继续喂奶了~

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