不能给宝宝母乳，试试这些替代品

虽然母乳是宝宝最好的口粮，但在现实生活中会出现由于种种原因不能进行母乳喂养的母亲，如果出现这一类情况，家长可以选择用奶粉来代替。但是现在市面上的奶制品琳琅满目，家长应该该怎么选呢？下面这些建议你会用得着：

如何选择配方奶粉

很多家长都会选择配方奶来作为母乳的替代品。现在市面上的配方奶粉主要分为3类：1是适用于1~6个月的婴儿起始婴儿配方奶粉；2是适用于6个月以后的婴儿食用的混合奶粉；3是部分特殊生理异常的宝宝所使用医学配方奶粉，例如早产儿、先天性代谢缺陷，或者对牛奶蛋白过敏食用的深度水解或者氨基酸配方奶粉。

现在市面上很多的婴儿配方粉，使用的都是牛奶粉。牛奶中所含的某些成分，对人体而言并不适宜消化吸收，所以需要对其进行加工处理。婴儿奶粉会将牛奶粉里的乳清蛋白和酪蛋白比例进行调整，使其符合人体消化吸收的需要，并且脱去部分富含饱和脂肪的奶油，用健康的动物油取代；所以家长在给宝宝选购奶粉时，要注意观察牛奶粉中所含的铁、锌等矿物质及维生素A和维生素D的含量。

某些商家宣传羊奶中所含的脂肪颗粒体积为牛奶的1/3，会更加有利于宝宝的吸收。但实际上，不管是羊奶粉，还是牛奶粉，在加工生产过程中都会进行脱脂处理，所以羊奶粉并不是真的比牛奶粉更有营养。

其他有营养的替代品

如果宝宝不喜欢喝奶粉，那么家长还可以选择一种以大豆为主体蛋白的代乳制品，某些大豆粉通过加热处理并添加蛋黄粉来增补植物蛋白的不足，同时还添加了米粉、蔗糖、骨粉、矿物质和维生素等，这也有利于宝宝的吸收成长。大豆粉的特点是不含乳糖，适合对牛乳过敏的宝宝食用。

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