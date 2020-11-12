优质绘本怎么挑？1分钟教你挑到对的

很多孩子喜欢喜欢看绘本，但市面上的绘本五花八门，琳琅满目，很多家长不知道哪一种绘本适合自己的孩子，哪一种绘本最有益于孩子的成长。今天，我们就来给大家做一波推荐：

0-3个月宝宝

可以选择对比强烈的黑白卡，这样可以给孩子充足的视觉刺激，锻炼其双眼聚焦能力，促进宝宝视觉神经和脑部发育。

3-6个月宝宝

选择黑白轮廓中加入红色点缀的卡片，这样可以锻炼宝宝的追视，用来提高孩子的视觉精辟力。

6-12个月的宝宝

这个时候进入了彩色视觉期，所以一些色彩丰富的图片可以激发宝宝的视觉认知及发育，给宝宝多看一些色彩对比强烈的图形可以增强空间视觉意识。

1岁左右的宝宝

孩子动手能力有了很大的提高，他们能拓宽活动领域，并且喜欢动手触摸、探索世界。这个时候可以为宝宝选取立体感强可以触摸的立绘图书。

1-2岁的宝宝

此时孩子有了简单的具象思维，所以生活场景类绘本可以帮助宝宝认识生活的环境以及开始慢慢认知各种事物。

2-3岁的宝宝

此时孩子认知能力提高得很快，他们对周边的事物兴趣越来越浓，好奇心十足，所以常常会对家长提问“十万个为什么”这时可以为宝宝选择一些科普类的书籍，为宝宝答疑解惑，满足宝宝探索世界的好奇心。

3岁以上的宝宝

此时孩子理解能力发育得很不错，所以这个时候可以给宝宝挑选情节丰富、画面饱满的绘本。让他们从故事中慢慢培养自己的理解能力，这是很重要，例如《安徒生童话》，《格林童话》等等，都是一些经典的儿童故事书，是很不错的选择。

5-6岁的宝宝

此时孩子的词汇、表达力都有了飞跃的进步，与大人们可以自由交谈了，这个时候的宝宝很清楚自己的喜好，也能够表达自己的选择，可以根据他们的喜好给宝宝挑选连贯的、有情节的故事书，例如连载故事的绘本。

当宝宝可以念小学了，就可以根据他们的识字水平选择有趣味性的以文字为主的故事书阅读了。

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