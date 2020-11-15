BB学爬，做好这4点可保护膝盖

俗话说“七坐八爬”，到八个月时，大多数宝宝都会爬了。让宝宝学爬好处多多，但大家要注意保护好宝宝娇嫩的膝盖。那么，究竟盖怎么做呢？我们一起来看看：

宝宝学爬的三个主要阶段

一般来说，宝宝5-6个月时就开始为爬行做准备了。他会趴在床上，以腹部为圆心，向两侧挪动身体转圈圈，慢慢地学会匍匐爬行。在这个阶段，他的腹部仍然紧贴床面，爬行时四肢运动没有规律，常常往后倒，而不是向前爬。

大约6-7个月时，宝宝可以无需支撑独坐，到了这个阶段就会很快就开始爬了。他会一边爬，一边抬头四处张望。在这个阶段，他的背部、手臂和腿部肌肉已经拥有了足够的力量，可以用双手和双膝支撑住身体，不会跌倒。

大约9-10个月时，宝宝慢慢学会通过膝盖用力推动身体向前移动了。随着动作越来越熟练，他还学会了从爬到坐的姿势转变技巧，甚至是交叉爬行的高级技巧。等到宝宝1岁左右时，他爬得就很好了。

做好四大保护措施，让宝宝安心学爬

为了让宝宝安心学爬，大家要做好以下这些保护措施：

1.使用爬行垫

不要让宝宝在有碎石、水泥等坚硬、粗糙的地面上爬行，应该让他们在爬行垫上练习爬行。

2.衣物防护要做好

给宝宝穿合成纤维的衣服，会对宝宝娇嫩的皮肤产生不良刺激，建议给学爬期宝宝穿纯棉裤子，让他在地板上爬行时更舒服。

如果家里的地板很粗糙或者很硬，可以在地板上铺一条毛绒毯子，从而降低地板对宝宝膝盖的刺激。

3.涂抹皮疹霜

如果宝宝爬行时不小心把膝盖弄伤了，大家可以给他涂抹皮疹霜。皮疹霜通常用来治疗尿布疹，但对于膝盖擦伤也有护理作用，并且可以避免皮肤再次擦伤。请注意，如果宝宝膝盖上有磨损伤口，就不要让宝宝继续练爬了，防止伤口再次受损。

大家也不用过于紧张，即使宝宝膝盖磨出伤口，愈合得也很快。等伤口愈合后，只要防护措施做到位，就可以让宝宝随心所欲地爬。

4.带好护膝

大家可以用旧袜子给宝宝自制一个护膝。把袜子口和袜头部位剪掉，只留下脚后跟的部位，然后把它套在宝宝膝盖的部位，非常实用。

也可以给宝宝购买现成的防护装备，特比是针对学爬期小宝宝设计的，如护膝、保护裤子、袜套等。

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