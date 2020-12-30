今日份小疑惑：为何BB的肚纸总是鼓鼓的？

很多父母发现，自家宝宝从小就有个“大肚纸”，孩子的肚子为何会辣么鼓？是吃多了吗？便秘了？还是腹胀？我们来看看专家的解读：

宝宝的肚子为何总是鼓鼓的？

1.腹壁肌肉尚未发育完全

宝宝腹部看上去鼓鼓的，大部分是腹部肌肉还没有发育完全，容易受肠胃充盈影响造成。这种情况是正常现象，大家无需担心。随着宝宝慢慢长大，腹部会逐渐变得平坦。

另外，宝宝的身体前后是呈圆形的，而成人是扁平状的，这也是宝宝肚子看上去鼓鼓的原因之一。

2.吞入大量空气

（1）奶嘴不适合

奶瓶倾斜或者奶嘴大小不合适，容易使宝宝吸入过多空气，引发腹胀。

（2）喂奶姿势不正确

喂奶姿势不正确，宝宝吃的太急也会将大量空气吸入。

（3）喂养方式不当

有的新手妈妈育儿经验不足，总是等到宝宝饿得哇哇大哭才给他喂奶，这样会导致宝宝吃得太急吸入大量空气，进而腹胀。

小提醒：如果宝宝是母乳喂养，要让他把大部分乳晕含在嘴里；宝宝是奶粉喂养，就要让奶嘴充满奶水，不要有空气，防止他吸入大量空气引发腹胀。挑选奶嘴时，大家要根据宝宝的月龄合理选择。如果小肚肚知识稍稍胀起，但腹部较柔软，腹部膨胀均匀、体重正常，排便排气正常等，那就是正常现象，无需忧虑。

3.哭闹产生的结果

宝宝剧烈哭闹时会把大量空气吸入腹中，进而引发恶性循环。宝宝开始哭闹时，很容易因嗝气引发腹胀，而腹胀又会引起身体不适，让他哭闹得更厉害。

4.肠胃蠕动障碍

肠胃蠕动障碍可以分为两种，一种是肠胃道缺乏神经节的“先天性巨结肠”，还有一种是单纯功能性的“假性肠阻塞”。

5.消化不良

宝宝有便秘、乳糖不耐受、牛奶蛋白过敏，肠炎引起的消化吸收不良等情况时，就容易生成大量气体，导致小肚子鼓鼓的。

如果宝宝肚子胀，摸上去硬硬的，有可能是消化不良或者是腹部受凉了，大家一定要做好宝宝小肚肚的保暖工作。

如何判断孩子是不是腹胀？

宝宝肚子鼓鼓的不一定就是胀气，大家可以用以下两个方法判断是不是腹胀：

1.看表现

宝宝的饮食、睡眠、运动一切如常，说明身体没有问题，无需特别处理。如果宝宝有哭闹、不愿吃奶、吐奶等表现，说明腹胀情况较严重，应及时带他去医院。

2.用手摸

让宝宝躺在床上，用手轻轻按压腹部，如果感觉很柔软，说明不是腹胀；如果摸上去有点硬，则有可能是胀气。

宝宝腹胀怎么办？

宝宝腹胀很不舒服，大家可以试试以下方法帮他缓解不适：

1.热敷按摩

准备一条温热毛巾，把水分拧干后敷在宝宝肚子上。请注意，毛巾温度不要过高，以免烫伤宝宝。热敷前，大家可以将毛巾敷在自己手腕处，试一试温度高低。热敷的时间不要太久，10分钟即可。

2.按捏脊背

将宝宝上衣脱掉，让他趴在床上。用手提捏宝宝脊柱两侧的肌肉，从下往上进行提捏，每捏3-5次提拉1次。提捏时动作一定要轻柔，每天一两次，每次3-5分钟。

3.腹部按摩

让宝宝仰躺在床上，大家把双手搓热后，以宝宝肚脐为圆心，右手按顺时针方向进行按摩。请注意，按摩时不要用力，每次按摩5分钟为宜，每天按摩两三次。

日常生活中，宝宝肚子鼓鼓的，但生活如常，活泼依旧，没有呕吐，肚子也没有硬块等异常，大家可以通过按摩方法进行缓解。但如果有其他不适表现，应立即带他去医院就诊。

如何预防宝宝腹胀？

1.宝宝是母乳喂养，妈妈就要少吃或者不吃不易产生气体的食物。如果宝宝已经开始吃辅食了，大家要少给他吃萝卜、红薯等易产生气体的食物。

2.给宝宝喂奶时，应让奶嘴的前端充满奶水，不要有斜面，以免宝宝吸入过多空气。

3.喂奶后要将宝宝竖抱起来，让他趴在自己肩膀上，然后用手轻轻拍打他的后背，从而让他打嗝将腹中空气排出体外。等宝宝打完隔，再躺下来休息。

4.宝宝肚子太饿，吃奶时就容易发生吐奶和腹胀。因此，发现宝宝肚子饿想吃奶，大家要立即给他喂奶。宝宝哭闹得厉害的话，大家要及时抚慰安抚他的情绪，以免胀气更严重。

5.如果喂奶后一小时宝宝腹部依然很胀，大家可以按顺时针方向用手轻柔地给他按摩腹部，从而加快气体排出和帮助肠胃蠕动，以帮助身体消化吸收。

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