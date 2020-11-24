培养聪明宝宝，这些好方法可复制！

为了让孩子有个好的未来，很多家长都会重视孩子的智力发育。开发宝宝智力方法有很多，下面几个方法可以复制哦~

1.不要去做比较

因为个体差异，孩子大脑发育时间存在差异。如果家长总是拿别人家孩子的长处与自家孩子短处相比，只会打击孩子自信心。因此，家长千万不要再做比较。

2.让孩子自己学会思考

平时，家长应该让孩子学会独立思考。如果孩子不愿意思考，家长可以从旁启发鼓励孩子思考。当孩子问问题时，家长可以选择用趣味性的方式来回答孩子，这样能让孩子产生思考的兴趣。

3.进行专业培训

在平时，家长可以多跟孩子沟通，了解孩子喜欢什么，针对他们喜欢的事情来进行系统培训。都说兴趣是最好的老师，对于孩子有兴趣的事情，他们会乐于参与其中，也就不会排斥了。

4.跟孩子一起互动

孩子好奇心强，想法独特，但很少有家长能耐下心来去倾听孩子想要表达的观点。

但如果家长能认真倾听孩子的想法，跟他们进行互动，这不仅能让孩子感受到共同思考的乐趣，也能增进亲子之间的感情。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)