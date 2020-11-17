这三个时间点不可随意摸肚子，小心“胎不稳”

很多准妈妈喜欢摸肚子，跟宝宝互动的那一刻会感到非常幸福。但是你知道吗？孕妈妈的肚子不可随便摸，否则会造成“胎不稳”的情况。以下这几个时间点，千万不要随意摸肚子：

三个时间点，孕妈不可随意摸肚子

1.孕早期

刚怀孕时，胎儿并不稳定，需要孕妈充分休息。如果孕妈总是抚摸肚子，这会刺激到胎儿，让他们过于兴奋，频繁刺激就会造成“胎不稳”，容易引发流产。

2.孕晚期

这时候如果孕妈经常摸肚子容易导致假性宫缩，感到肚子疼，如果疼痛加剧，孕妈就要及时去医院救治。

3.胎动频繁时

在胎动频繁时期，孕妈要控制好自己，少抚摸肚子，否则只会让孩子更加兴奋，容易产生意外。

孕妈摸肚子的注意事项

虽然不能频繁抚摸肚子，但适当抚摸还是可以的，只要从两个方面注意：

时间上

不管在哪个时期，胎儿都是需要休息。建议可以在早上，感觉到胎动时，孕妈适当摸一下。深夜不要抚摸肚子，以免影响宝宝正常休息。

方法上

怀孕后，孕妈总是想要摸自己的肚子，胎动时更是如此。孕妈在摸肚子时动作要轻柔，控制好力道，不要时重时轻，要知道受力不均也会影响胎儿休息。同时在抚摸肚子时，要注意方向，有顺序，从上到下，先左后右，这样宝宝会感觉到舒服，也会更加开心。

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