爱琴海发生强震，三龄童被埋65小时奇迹生还

据外媒报道，11月3日，土耳其灾害和应急管理部门对外界表示，近日在爱琴海发生的强烈地震已致土耳其98人死亡，994人受伤。其中伊兹密尔市受灾最为严重，死伤者大多来自这个地区。

爱情海发生强烈地震，九百多人伤亡

10月30日下午1点51分，希腊北爱琴海萨摩斯岛西北发生里氏6.9级地震。据了解，发生地震的区域除了靠近土耳其西部城市伊兹密尔外，还靠近希腊的萨摩斯岛。

地震发生时，土耳其的伊兹密尔市有强烈震感，受灾最为严重，市内有多栋建筑倒塌，98名遇难者大部分都来自这个地区。在994名伤者中，仍有150人在医院接受救治。

据悉，这次强烈地震还在希腊萨摩斯岛上引发了一场小型海啸，海水倒灌入城市。在这次地震中，有两名青少年不幸丧生。

3岁女童奇迹生还，政府将建集装箱城市安置灾民

地震发生后，救援人员努力搜寻幸存者。11月2日，土耳其伊兹密尔市的一名3岁女童在倒塌的建筑物中被成功救出，据悉孩子已经被埋整整65小时。前一天，这名女童的妈妈、哥哥和两个姐姐被救出，但其中一个孩子后来不幸离世。

参与救援的消防员切利克表示，当他在废墟中发现这名女童时，以为她已经去世。“当时她的脸上有很多灰尘，看上去很苍白。当我把她脸上的灰尘擦掉时，她睁开了眼睛。这让我很惊讶。”切利克这样说道：“孩子还活着是一个奇迹，一个真正的奇迹。”

土耳其灾害和应急管理部门表示，10月30日地震后，到目前为止已经发生了1286次余震，其中震级在4.0级的余震高达43次，共造成58栋建筑物严重损毁。

土耳其环境及城市化部长库伦表示，由于灾区天气越来越冷，政府将加快步伐来妥善安置灾民。相关部门将在20天内建设一座可以安置一千人的“集装箱城市”。

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