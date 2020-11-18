孩子睡觉时，总是张着嘴？要警惕这5个问题

你家宝宝睡觉时会张着嘴吗？也许你可能会不那么在意，因为这种情况大人也会时有发生。

但其实，小孩子出现这种情况，往往是不正常的，很可能是出现了健康问题！

宝宝经常张嘴睡觉，会有这些不利影响

1.易导致牙齿畸形

宝宝长期张嘴睡觉，容易造成上下颌骨发育不良，进而导致牙齿不齐，严重的话还有可能会影响到宝宝说话，甚至会拉低颜值。

2.容易感染病菌

鼻子是呼吸系统的“大门”，鼻腔可以过滤到空气中的灰尘和细菌。如果用嘴呼吸的话，这条防线就不起作用了，也就容易感染到病菌。

宝宝睡觉时张嘴，要警惕背后的健康问题

正常情况下，宝宝是不会张嘴睡觉的。如果你的宝宝经常张嘴睡，就要警惕以下五个问题：

1.舌头过大

这种情况比较少见，但也要考虑到。宝宝舌头太大，仰睡时，舌头就会向后，就容易堵住喉咙。

如何判断宝宝是不是舌头过大呢？方法很简单，让宝宝伸出舌头，如果舌头可以伸出来并且舌尖呈尖型，那就不是大舌头；如果宝宝的舌头伸不出来或只有很少一部分伸出来，说明他很有可能是大舌头。

应对方法

带宝宝去医院口腔科就诊，配合治疗。

2.鼻中隔歪曲

鼻中隔歪曲是指，鼻中隔偏离中线歪向鼻腔一侧或两侧弯曲，或者鼻中隔局部突起。这种病会导致鼻功能障碍或者引发呼吸不畅，比如持续性鼻塞、交替性鼻塞等。

应对方法

其实，鼻中隔保持正直的人并不多。如果因鼻中隔歪曲导致孩子睡觉张嘴，那么就要及时带他去医院五官科和口腔科，及早进行治疗。

3.身材过胖

胖宝宝的脖子往往比较短粗，咽喉部会有较多的脂肪，这就会使气道变窄，需要张嘴呼吸，在深度睡眠时还有可能发生呼吸暂停综合症。

应对方法

这类宝宝需要减肥，日常饮食要科学合理，不能让孩子进食过量。另外，要带孩子经常运动。宝宝瘦下来了，张嘴睡觉的习惯也就会消失了。

如果宝宝肥胖导致腺样体肥大和扁桃体肥大，进而造成睡觉时张嘴并伴有打鼾，大家就要及时带他去医院检查，通过专业的医学设备进行治疗。

4.鼻塞

宝宝的鼻孔本就小而紧，如果发生哭闹或者鼻腔长时间没有清理，黏液就会滞留在鼻腔中甚至会凝固，进而会影响到鼻子的正常呼吸，导致睡觉时张着嘴。

应对方法

宝宝年纪小还不会擤鼻涕，大家要帮助他清理鼻子。

可以先用婴儿盐水喷雾喷入鼻腔中软化黏液，然后再用吸鼻器吸出鼻黏液。请注意，不要用棉签，以免控制不好力度，伤害到宝宝。

5.感冒或过敏

一种情况是，宝宝感冒后，鼻腔内有一定量的鼻涕。还有一种情况是，卧室里真菌和灰尘、或者烟味、香水味等，导致宝宝过敏，引发鼻炎。

应对方法

（1）如果是轻微感冒，那么只要做好日常护理，并且按照上文所说的方法帮助宝宝清理鼻涕就好。如果感冒严重建议去医院治疗。

（2）家中的环境要干净卫生，经常开窗换气，保持空气流通。

另外，可以让宝宝经常运动，增强体质，提高免疫力。注意，如果宝宝流鼻涕时间在两个星期以上，基本可以确定是鼻炎，需要去医院就诊。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)