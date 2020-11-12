谨记！出现这几种表现，说明孩子很冷

现在这个季节，真的让很多妈妈纠结：给宝宝穿得到底合不合适啊？宝宝是冷还是热啊？

大一点的宝宝尚可以用语言表达自己冷热，但小宝宝就没法表达了。别着急，育姐这就来教大家，如果你的孩子出现以下几种表现，说明ta感到冷，需要添衣！

宝宝感到冷，会有这些表现

如果宝宝有以下这些表现，说明他真的感到冷了！

1.呼吸时有点鼻塞

有的宝宝感到冷时会有点小鼻塞，但不会流鼻涕。这是宝贝在用身体语言告诉你，他冷了，需要及时添衣。

2.后颈部和上背心有点凉

用手摸一摸宝宝的后颈部和上背心，来回横扫一下，如果感觉有点凉，说明宝宝真的冷了；如果感觉有点发烫还出汗，说明穿多了；如果皮肤温热，说明穿衣正合适。

3.比平时更安静

大家如果发现，自家宝宝比平时安静，不爱动弹，整个人看上去懒懒的，并且还伴有嗜睡，那就有可能是孩子冷的表现。

4.面色苍白或发青

衣服穿得合适，宝宝脸色是红润的。如果宝宝衣服穿得少，体温会有所下降，脸蛋两侧就变得苍白或发青。

5.蜷缩身体

宝宝身体蜷缩在一起，头颈都缩在衣服或襁褓中，说明他很冷。

孩子有这些反应，并不是冷！

宝宝出现以下这些表现并不代表他冷，大家要多加注意。

1.打喷嚏

有的妈妈听到宝宝打喷嚏，就赶紧给他增添衣物。其实，打喷嚏并不能作为判断宝宝着凉或感冒的依据。宝宝年纪小，鼻腔发育还不成熟，受到冷空气刺激时会反射性地打喷嚏，这是一种自我保护行为，无需紧张。

2.手脚凉

许多父母认为，摸一摸宝宝手脚就可以判断出他冷不冷。事实上，这种观点是不科学的。宝宝身体末梢循环较差，冬季手脚凉是正常的生理现象。如果盲目给他增添衣服，等他手心变暖，实际体温往往已经很高了，反而更容易受凉感冒。

最后提醒大家，判断宝宝冷热与否，要不要增添衣物，大家不要“凭感觉”进行判断，也不要盲目相信老一辈传下来的“育儿经验”，一定要学会综合以上这些表现进行判断。

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