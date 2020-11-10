给宝宝洗澡不着凉，家长要遵守这5条铁律！

可以说，给宝宝洗澡是每个宝妈的必备技能，但到了冬天，宝妈们就要伤脑袋了，因为给宝宝洗澡变得越来越难了。

在这个季节给宝宝洗澡，最纠结的事就是既想把宝宝洗得干净，又不想让孩子受凉。确实，秋冬季给孩子洗澡是有更多的讲究，想要让孩子不受凉，一定要牢记下面五件事：

♦ 提前准备好衣服和毛巾

大家可以先打开暖气，把衣服和毛巾提前哄暖。这样宝宝洗完澡出来后，就可以马上穿上暖和的衣服咯~

♦ 洗护用品要放在顺手的地方

洗发水和沐浴露要放在自己顺手的地方，这样家长就可以快速拿到，降低宝宝受凉生病的风险。

另外，秋冬季宝宝穿得都比较多，皮肤表面压就不容易接触灰尘，因此给宝宝洗澡时不要每次都涂沐浴露，这样宝宝的皮肤也就不容易干燥。

♦ 调高浴室温度

在给宝宝洗澡前，大家可以先把浴霸打开提高浴室内温度，然后再给他洗澡。注意，宝宝进入浴室后要及时关闭浴霸，防止浴霸直射宝宝眼睛，影响视力发育。

如果浴室里没有其他取暖设备，也有其他方法：打开热水器提前接一盆热水，通过水蒸气提高浴室温度，然后再给宝宝洗澡；也可以让大人先洗澡，趁着浴室内温度还没有降低，立即调好水温给宝宝洗。

♦ 先洗脑袋，再洗身子

先给宝宝洗头，不要脱掉宝宝的内衣，用大毛巾将他的身体包裹住，等洗完头擦干水分后，再用毛巾将他的头发包起来。

接下来就可以给宝宝洗身子了，要把宝宝身体全部浸在在温热的水里，如果感觉水温变凉，要及时添加热水。建议大家在身边准备好热水，当水凉了，就可以随时补充。

另外，宝宝的洗澡时间最好控制在10分钟以内。洗澡时间过长，水就会凉了。

♦ 给宝宝洗澡的速度要快

很多宝宝洗澡时喜欢玩水，这种情况发生在夏天没问题，但在冬天就不行了，孩子会因此着凉的！如果宝宝贪水玩水，大家不能迁就他，要果断拒绝。

另外，大家在给宝宝洗澡时，动作一定要迅速，洗澡所需物品在哪里，下一步要做什么，大家要心中有数，这样就能在最短时间内给宝宝洗完澡。

TIPS：

宝宝洗澡后，还要给他喝点水哦~冬天天气寒冷，而洗澡水水温较高，体内水分就很容易流失，所以就得及时给宝宝补水。另外，天气寒冷皮肤也容易干燥，大家给宝宝洗完澡后也要记得给他擦一点润肤霜~

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