好消息！切除卵巢肿瘤后，可以放心怀孕

瑞典Karolinska研究所发表在《生育与不育》杂志上的一项研究表明，接受保留生育能力手术治疗卵巢交界性肿瘤的妇女能够生育。其中大部分保留了自然生育能力，只有一小部分需要辅助生殖治疗，如体外受精。这组患者的生存率也与接受过类似肿瘤根治术的妇女一样高。

研究报告的第一作者、Karolinska研究所肿瘤病理学系的博士生格里·约翰森（GryJohansen）说：“保留生育能力的手术似乎能保留怀孕的能力，这一消息对于向患有卵巢交界性肿瘤的年轻女性提供建议和治疗是绝对重要的。”

早期关于保留生育能力手术（FSS）治疗交界性卵巢肿瘤（BOT）的研究主要集中在肿瘤的治疗效果上，而对FSS后的妊娠和分娩的认识却很少。在这项研究中，Karolinska研究所的研究人员也研究了FSS对接受早期BOT治疗的育龄妇女生育能力的影响。

根治性或保生育手术

瑞典每年约有700名妇女患上卵巢癌。高达20%的卵巢肿瘤是BOT，其中三分之一是在育龄的年轻女性中被诊断出来的。FSS可以保护子宫和至少部分卵巢，是希望保持生育能力的女性最常用的选择。

FSS后的复发风险大于根治性癌治疗后的复发风险，在后者中，子宫和两个卵巢均被切除，但其优势使其成为年轻女性的公认治疗方案。

研究的相关数据

这项研究是基于瑞典医疗登记的数据。根据瑞典妇科癌症质量注册中心（SQRGC）的数据，入选者包括2008年至2015年接受FSS早期BOT治疗的18至40岁女性。对照组是接受根治性手术治疗的类似肿瘤的同龄人。

使用国家卫生和福利委员会的医学出生登记册和国家辅助生殖质量登记册（Q-IVF）确定了FSS后分娩的妇女。

在瑞典，辅助生殖是由公共卫生服务机构提供的，对40岁以下的妇女是免费的。

存活率没有差别

2008年至2015年间，在瑞典接受FSS治疗的213名女性中，23%在治疗后生下了62名婴儿。少数人——20名妇女或队列中的9%接受过试管受精。FSS后分娩的妇女随访76个月，未分娩的妇女随访58个月。

277名女性的整个队列的生存率是99%，接受FSS的患者和接受根治性手术治疗的女性之间没有差异。

“在选择卵巢交界性肿瘤的治疗方法时，必须考虑到对未来生育的安全性和有效性，”该研究的最后一位作者、Karolinska研究所肿瘤病理学系的研究员Kenny Rodriguez-Wallberg说。

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