羊奶粉vs牛奶粉 谁更胜一筹

关于宝宝奶粉，市场上常见的多为牛奶粉，而最近几年羊奶粉也愈发火热起来，那么就会有家长问了，羊奶和牛奶，究竟哪一个更有营养，哪一个更适合宝宝呢？

下面，我们针对市面上几个常见的说法来一一解惑：

说法一：羊奶粉比牛奶粉更容易消化吸收

很多品牌以此作为宣传卖点，声称羊奶里的脂肪球更小、不饱和脂肪酸的含量更高，更容易被宝宝吸收。这个说法是否准确呢？其实这个说法是不科学的。虽然羊奶中的脂肪球比牛奶小，但是婴儿配方粉利用的都是脱脂奶，是要经过标准化配料的，所以脂肪球的大小不足以说明是否更容易营养吸收。而且奶粉中的脂肪成分多数都是来自植物油、奶油，并且经过了均质处理，所以羊奶中脂肪颗粒大小与消化吸收情况，是没有任何关系的。

说法二：羊奶粉比牛奶粉更有营养

其实从营养成分上分析，牛奶和羊奶都有很高的营养价值，虽然羊奶的碳水化合物、维生素A、磷等营养素含量高过牛奶；但是牛奶所含的钙、蛋白质、锌、硒等营养素则比羊奶高，所以牛奶和羊奶在成分上各有所长，不能简单地比较高低。

说法三：牛奶比羊奶更容易过敏？

其实这个说法也是不科学的，因为羊奶和牛奶的蛋白(过敏原)结构不一样，所以不能简单地说喝了牛奶会过敏。而且市面上的纯羊奶粉数量少，很多的羊奶粉里面也会添加牛奶粉，或者有些羊奶是从是牛奶中提取的乳清蛋白粉，而且从科学的预防或治疗过敏角度讲，羊奶与牛奶所含的蛋白其实有着高达92%以上的相似性，所以牛奶蛋白过敏的宝宝喝羊奶粉也不能避免过敏。其实以羊奶为基础的婴幼儿配方粉与牛奶为基础的配方粉都是普通配方，只是母乳的候选替代，如果宝宝对羊奶和牛奶过敏，只有深度水解和氨基酸配方奶粉管用。

无论是羊奶还是牛奶，其实都是母乳的成分补充品而不是替代品，而且羊奶牛奶的营养物质各有长短，并没有谁比谁更好这一说。

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