提高宝宝抵抗力，只要记住这几招，其他都不靠谱

一到了天气变化的时节，家长们最担心的就是宝宝因为气候变化会感冒生病，一人生病，全家担心！所以如何提高宝宝自身的抵抗力成为家长的重点工作。下面有几个小妙招可以提高宝宝的抵抗力，家长们一定要记牢了！

1.坚持母乳喂养

母亲怀孕期间，宝宝在妈妈的肚子里可以通过胎盘接收抗体获得免疫力。在宝宝出生以后，母亲的乳房会分泌出乳汁喂养宝宝，而母乳里含有可以增强宝宝免疫的抗体成分，这些抗体成分可以保护宝宝，让宝宝免受病毒的侵害，直到宝宝建立起自身的免疫系统。所以，妈妈们要坚持母乳喂养，富有营养的母乳对宝宝的健康成长有着深远的影响。

2.给宝宝进行营养补充

不同的成长阶段，宝宝所需要的营养也是不一样的。所以家长要根据宝宝成长的特点来提供不同的食物来满足孩子对营养的需要，让宝宝得以茁壮成长。特定的营养物质蕴含在不同的食物之中，这些营养物对宝宝的免疫系统的完善起着关键作用。

例如在0-6个月，母乳当然是最好的营养食品；在宝宝的辅食阶段，辅食就可以配合母乳给宝宝喂食；在宝宝一岁之后，可以给宝宝提供柔软的固体食物和营养丰富的汤类粥类食物。

3.适当运动和锻炼

要想宝宝有着良好的抵抗力，运动和锻炼少不了。运动可以增强宝宝的免疫力，不管在什么季节，无论是哪个年龄段的宝宝都应该多运动，锻炼可以增强体质，加快体内血液循环，增强宝宝胃口，可以说是益处多多。

4.多晒太阳

虽然过多的日照紫外线会对宝宝的肌肤产生危害，伤害宝宝细嫩的肌肤，但每天适当的阳光可以给宝宝补钙，保证宝宝的免疫系统正常工作。特别是冬季，阳光不像夏季那么强烈，家长可以每天都给宝宝晒太阳补充钙质。

5.偶尔感冒别紧张

有时候感冒、发烧等轻微病菌的感染能够助宝宝完善免疫力，因此家长不要太过紧张，做好护理工作即可。

6.合理休息和放松

宝宝成长需要足够的睡眠时间，熬夜一定要避免，特别是当在宝宝疲劳和疾病前后，充足的休息和睡眠可以使身体迅速恢复，所以有规律的睡眠时间是很重要的。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)