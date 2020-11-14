只要坚持做好这4件事，孩子未来更聪明

开发宝宝智力的方法有很多，今天育姐就跟大家一起讨论这个话题：

1.不要跟其他孩子比较

因为个体差异，孩子大脑发育时间存在差异。如果家长总是拿别人家孩子的长处与自家孩子短处相比，只会打击孩子自信心。因此，家长在平时千万不要做比较。

2.让孩子自己学会思考

平时，家长应该让孩子学会独立思考。如果孩子不愿意思考，家长可以从旁启发鼓励孩子思考。当孩子问问题时，家长可以选择用趣味性的话去回答孩子，这样能让孩子产生兴趣。

3.在孩子同意的情况下，对其进行专项能力培训

家长都希望孩子以后有个好的未来，在孩子小的时候就希望他们能打下好的基础。在平时，家长可以多跟孩子沟通，了解孩子喜欢什么，针对他们喜欢的事情来进行系统培训。都说兴趣是最好的老师，对于孩子有兴趣的事情，他们乐于参与其中，也就不会排斥思考这件事情。

4.跟孩子一起互动

孩子在做某件事情时，做法想法可能跟父母有所差异，父母在跟孩子深入接触后，也能感觉到不同的思考方式，存在不小的差异。孩子好奇心强，想法独特，但很少有家长能耐下心来去倾听孩子想要表达的观点。

但如果家长能认真倾听孩子的想法，跟他们进行互动，这不仅能让孩子感受到共同思考的乐趣，增加亲子之间的感情，同时也不会从内心去排斥思考。

开发宝宝智力方法有很多，家长可以多跟孩子交流，了解孩子的想法，根据孩子的兴趣来开发他们的能力。在开发孩子智力时，家长要给与足够的肯定，多多鼓励孩子。

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