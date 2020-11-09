女子被丈夫砍死，5岁儿子和尸体共处两天

据香港媒体报道，11月3日上午11点53分，香港警方接到报警称，砵兰街一栋房屋内有一名女子倒在地上已经身亡。警方赶到现场后发现，女死者身上有刀伤，于是将这起案件暂时作为“谋杀案”进行处理。

女子过完生日后倒毙在家中，其丈夫坠楼身亡

11月3日，女死者的朋友上门探访时发现了这起命案。据了解，案发时有一名4、5岁男童就在屋内，后来这名男童被亲戚接走。接到报警后，很多警察来到现场展开调查，并查看监控视频。

据媒体报道称，11月1日是女死者的28岁生日。当天晚上，她和朋友一起外出聚餐庆祝自己的生日。半夜回家后，有邻居听到死者住所曾传来争吵声。次日（11月2日）凌晨1点左右，死者32岁的丈夫在离家不远的一栋大厦内坠楼身亡。

朋友上门探访，5岁儿子称妈妈被爸爸砍伤

从2日至案发，朋友一直没能和死者取得联系，连续两天去她家敲门也不见屋内有人回应。11月3日，朋友再次来到死者的住所敲门，死者5岁儿子开门称妈妈被爸爸砍伤了。朋友听到后大吃一惊，马上打电话向警方报案。

警方赶到现场后，发现女子倒在厕所里，头部和颈部都有刀伤，已经确认死亡。警方初步判断，丈夫游某将妻子砍死后跳楼自杀。案件发生后，有大量警察在现场搜证。

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