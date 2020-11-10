带娃晒太阳选这个时间点，等于白晒！

冬季阳光柔和，非常适合带孩子享受“日光浴”~这不，最近我就发现咱们小区一到中午就有一堆老人带着小孩扎堆晒太阳。出发点是好的，但是这时间可就不对啦~这个时间点晒娃，完全就是坑娃哇~具体我们接着往下看：

正午晒太阳，对孩子伤害大！



很多家长喜欢大中午带娃晒太阳，原因很简单，温度高嘛！其实，这个时间点让宝宝晒太阳弊大于利。

因为上午10点到下午4点，阳光中的紫外线最强，很容易将宝宝娇嫩的皮肤晒伤。而且，这个时间段的太阳为直射角度，光线最强，如果宝宝晒太阳的时间太久，容易导致心脏供血和代谢功能加快，这样大脑就容易缺氧，孩子很容易会头晕眼花。另外，阳光过于强烈，孩子的眼睛也容易受到伤害。

冬季什么时候晒太阳好？

建议大家在上午10点前或下午4点后带宝宝晒太阳。此时的阳光比较温和，照在人身上暖暖的。

敲黑板，科学“晒娃”才能提升宝宝体质，有助于体内维生素D的形成，促进骨骼的正常钙化哦~

冬季带娃晒太阳的注意事项

1.不要穿太多的衣服

让孩子穿着厚厚的棉被晒太阳就不合适，穿着适当是最好的，这样可以让更多的皮肤接受到阳光的照射。如果发现孩子出了点汗，要马上用毛巾擦干，以免汗孩子着凉。

2.不要隔玻璃晒太阳

想要让身体合成维生素D，就需要阳光中的紫外线来帮忙。而如果隔着玻璃晒太阳，玻璃会阻挡紫外线的穿透，这样不管晒多长时间，都很难获得满意的效果。

3.注意环境和温度

带娃晒太阳，还要保证环境和温度的适宜：

（1）如果雾霾很严重，就不适合带宝宝晒太阳。

（2）气温要合适，才能去晒太阳。

（3）宝宝晒太阳不一定非要直射，折射也行。如果阳光很强烈，可以将宝宝放在阴凉的地方，地面也有阳光折射。

4.脑袋不要晒

无论什么季节晒太阳，都要避免宝宝的脑袋被阳光直射。大家可以给宝宝准备一顶遮阳帽，或者带他在树荫下晒太阳。

5.晒太阳别乱脱衣

有些家长很马虎，给孩子晒太阳只记得给孩子脱，不记得给孩子穿，这样孩子回到阴冷的区域就很容易感冒！

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