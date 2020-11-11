电子烟一样伤肺，不可小觑！

健康日报消息称，一项新的研究报告显示，电子烟与肺损伤之间的联系可能比最初想象的要复杂。

研究人员发现，青少年电子烟使用者与不吸烟者相比，不会更容易引起哮喘发作，但这是在考虑了其他与烟草相关的因素后才发现的。

首席研究员阿莱娜·塔克特说：“我们惊讶地发现，仅仅使用电子烟并不会增加患哮喘的几率。”

塔克特还是洛杉矶南加州大学凯克医学院预防医学助理教授，她补充说：“我真的认为这些数据表明我们需要更多的研究，以更好地理解这种关系。”

青少年电子烟使用和哮喘问题之间的关联

塔克特说，有关烟草使用、二手烟接触和目前使用易燃烟草产品的家庭规则似乎推动了电子烟与年轻人哮喘问题之间的联系。

一旦研究人员控制了这些因素，青少年电子烟使用和哮喘之间的关联就变得无统计学意义。

然而，塔克特指出，这项研究只关注了哮喘，这是与电子烟有关的许多潜在呼吸问题之一。

塔克特说：“呼吸系统很复杂，哮喘只是呼吸系统健康的一个指标。这项研究还有许多问题没有解答。”

研究需要考虑与家庭、个人烟草使用相关的其他变量

电子烟在青少年中越来越受欢迎。研究人员在背景资料中称，2017年至2018年间，美国高中生吸烟的人数增加了75%。

研究人员说，人们对肺部健康的担忧是，电子烟烟雾中含有潜在的有害化学物质，一些先前的研究已经将吸烟与青少年中的支气管炎、咳嗽和痰相联系。

在这项研究中，研究人员使用了7000多名没有哮喘的美国青少年的数据。这些信息是作为烟草和健康人口评估（PATH）研究的一部分收集的，这是一项关于烟草使用对儿童和成人影响的长期研究。

研究作者说，最初，数据显示，过去一年中，吸食过电子烟的青少年患哮喘的几率比没有吸过的青少年高出74%。

但是当研究人员考虑到与家庭和个人烟草使用相关的其他变量时，这种关联变得微不足道了。

需要更多的研究以及更科学的方法去验证

塔克特说：“很难弄清楚是什么症状导致了这种联系。”

纽约市莱诺克斯山医院的肺科专家Horovitz博士对这些发现表示怀疑，因为在路径研究中，青少年必须报告自己的症状，“所以受访者可能会尽量减少他们的症状。”

Horovitz说：“随着时间的推移，吸入任何东西都有可能导致肺损伤。”。

塔克特同意，未来有关电子烟安全性的研究需要着眼于更广泛的肺部症状，并使用科学仪器来测量肺功能。

例如，这项研究“没有包括评估肺活量或气道炎症的客观方法，因为哮喘是气道狭窄或发炎的指标。”塔克特说：“增加这些额外的客观衡量标准对我们向前迈进真的很重要，这样我们才能更好地理解这种关系以及推动这些联系的因素。”

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