多动症、自闭症孩子，容易在学校被排斥

格拉斯哥大学的迈克尔·弗莱明（Michael Fleming）及其同事在《公共科学图书馆医学》公开发表的一项研究表明，患有多种神经发育疾病的苏格兰儿童会出现更严重的旷课和被排斥现象、考试成绩较差、失业率增加。

患有神经发育疾病的儿童通常会在学校遇到困难

患有注意力缺陷多动障碍（ADHD）、自闭症谱系障碍（ASD）、抑郁和智力残疾等神经发育疾病的儿童通常会在学校遇到困难。多种神经发育疾病通常并存，但这种被称为神经发育多发病率的现象在儿童中受到的关注相对较少。

为了解决这一知识差距，弗莱明和他的合作者调查了苏格兰学龄儿童神经发育发病率及其与同龄人相比的教育结果。作者将五个苏格兰范围内的健康和教育数据库联系起来，以确定2009年至2013年间在苏格兰上学的766244名4至19岁儿童的神经发育多发病率。研究的局限性在于，96.2%的参与者是白人，因此研究结果可能不能推广到更具种族多样性的人群中，并且使用处方而不是正式的临床诊断来鉴别患有抑郁症和ADHD的儿童。

患有神经发育疾病的孩子在学校容易被排斥

多发病率被定义为一个儿童存在以下两种或两种以上的情况：抑郁症、注意缺陷多动障碍（ADHD）、自闭症、智力残疾。与无条件儿童相比，有一种或多种情况的儿童缺课和被排斥现象增加，考试成绩较差，失业率增加。同时抑郁是旷课的最主要原因，而同时存在的ADHD是被排斥的主要原因。

女孩不太可能有多发病率，但如果她们有，她们对教育结果的不利影响比男孩更大。另外的分析表明，考试成绩差的风险增加，部分原因是缺勤率和被学校开除率较高，而考试成绩较差则反过来解释了失业风险的增加。这项研究结果表明，干预措施应侧重于减少缺课和被排斥，或减少其对相关儿童的影响，以尽量减少长期的不良后果。

目前的医疗系统和干预措施不能有效解决问题

作者认为，围绕单一条件构建医疗系统和培训的标准做法可能会使神经发育多发病儿童处于不利地位，因为他们无法认识到他们教育成绩差的风险增加，难以满足他们的所有需求。

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