孕妈这个数值低，或致孩子多动症

美国一项大型研究显示，在怀孕早期，母亲体内调节身体的关键化学物质含量低，可能会干扰婴儿的大脑发育。这些化学物质或激素在颈部的甲状腺中产生，已知会影响胎儿的生长。研究人员怀疑，甲状腺功能减退可能会导致注意缺陷/多动障碍（ADHD），而这也是美国儿童最常见的神经发育障碍。

甲状腺是否健康对胎儿成长发育很关键

由纽约大学长岛医学院的一位研究人员领导的新调查显示，母亲在怀孕前不久或怀孕早期被诊断为甲状腺功能减退症的儿童患多动症的可能性比母亲没有被确诊的儿童高24%。作者说，他们的发现还表明，甲状腺功能减退女性所生的男孩要比女孩更易患多动症4倍。在所有被研究的种族中，甲状腺功能减退的母亲所生的西班牙裔儿童风险最高。

“我们的研究结果表明，甲状腺健康在胎儿大脑发育和ADHD等行为障碍中的作用可能比我们之前所理解得要大得多，”该研究的主要作者Morgan Peltier博士说。他是临床妇产科系的副教授。

研究发现，一旦怀孕到中期，妇女的甲状腺功能减退对她的孩子几乎没有影响。Peltier说，一个可能的解释是，到那个时候，胎儿已经开始产生自己的甲状腺激素，因此不太容易受到母亲缺陷的影响。

该研究的具体过程

这项新的调查于10月21日发表在《美国围产期学杂志》上，跟踪调查了329157名从出生到17岁的儿童，这些儿童都是在南加州Kaiser Permanente医院出生的。这项研究的作者称，这是美国首次大规模研究母亲甲状腺功能减退与孩子多动症之间的潜在联系。作者还指出，与欧洲先前的研究不同，新的美国研究包括不同种族背景的人，并对这些儿童进行了近20年的观察。这项研究的主要作者Peltier说，这一长时间的研究使研究人员能够更好地捕捉到儿童随着年龄的增长和学业的进步而出现的ADHD病例。

作为新研究的一部分，研究小组分析了儿童的医疗记录，并收集了有关他们母亲的关键信息，包括怀孕期间的年龄、种族和家庭收入。所有的儿童都用同样的标准来评估多动症，作者说这有助于防止在如何识别这种疾病的案例上出现不一致。

根据调查结果，共有16696名儿童被诊断为多动症。母亲怀孕期间甲状腺激素水平较低的西班牙裔儿童患神经发育障碍的风险增加45%，而母亲患有相同疾病的白人儿童患病风险增加22%。

对甲状腺激素水平较低的孕妇需要进行严密的监测

Peltier说，他的研究小组的研究结果足以证明，对于甲状腺激素水平较低的孕妇来说，需要进行严密的监测。他补充说，那些母亲在怀孕期间甲状腺激素水平较低的孩子，可能会从早期的注意力不集中、多动和难以集中精力完成某项任务等多动症症状的监测中获益。先前的研究发现，快速干预可以帮助管理多动症，使儿童更容易在课堂和学习社会技能方面取得成功。

研究小组下一步计划调查孕期甲状腺功能减退是否会增加其他神经发育障碍的风险，如癫痫、脑瘫和语言障碍。他们还打算探索其他可能增加儿童多动症风险的因素，例如怀孕期间暴露在环境毒素中，如软垫家具、电子设备和其他家用电器中的阻燃剂。

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