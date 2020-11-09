不是开玩笑！妈妈若抑郁，孩子易哮喘

发表在《胸腔》杂志网上版的研究发现，准妈妈们的抑郁和焦虑与10岁孩子患哮喘的风险增加，以及肺功能减退有关。

研究人员说，研究结果表明，人类晚年患呼吸道疾病的风险很可能是在子宫中形成的，而不是受到尚未测量的遗传、社会或环境因素的必然影响。

怀孕期间的心理困扰，包括焦虑和抑郁，与学龄前儿童患呼吸道疾病的风险增加有关，但这种联系是否会持续到儿童后期还不得而知。

研究的具体过程

为了找出答案，研究人员利用了“R代研究”的参与者，这是一项基于人群的前瞻性队列研究，该研究一直在跟踪荷兰鹿特丹居民从早孕开始的生活。

采用经验证的53项问卷（简式症状量表）对每一位父母在怀孕第二个月和分娩后3年所经历的总体心理痛苦、抑郁和焦虑程度进行评估。

抑郁和焦虑只在母亲产后2个月和6个月进行评估。

总的来说，362名（近9%）的母亲和167名（略低于4%）的父亲在怀孕期间临床上表现出抑郁和/或焦虑。

对3757名10岁时的后代进行了肺功能测定，其中3640名获得了有关哮喘的信息。近6%（213人）确诊患有哮喘。

在调整了年龄、种族、怀孕期间吸烟和养宠物等潜在影响因素后，母亲在怀孕期间的总体心理痛苦以及焦虑和抑郁症状都与她们的孩子患哮喘的风险增加了45-92%有关。

父亲怀孕期间的心理困扰并没有改变这种联系。

其他潜在的影响因素对发现的关联没有影响

而且，只有母亲在怀孕期间的总体心理压力与三种肺活量指标之一（FVC）有关，而FVC在她们的孩子中较低。患有抑郁症状的母亲的孩子也有较低的FEV1，这另一个衡量肺功能的指标。

对心理痛苦模式的进一步分析表明，怀孕期间和怀孕后的大多数抑郁或焦虑症状与儿童哮喘的风险增加有关。

但将其他潜在的影响因素分为三组，包括生活方式和健康相关的因素、社会经济因素、出生和早期儿童因素，这对发现的关联没有影响。

父亲在怀孕期间的心理困扰也没有与孩子的肺功能差或哮喘相关。

孕期母体心理不适对胎儿肺发育和呼吸系统发病率有影响

这是一个观察研究，因此，不能确定原因。另外，很少有其他研究关注母亲怀孕期间的痛苦对孩子健康的潜在影响。

尽管如此，研究人员认为，这些发现有合理的生物学解释。这包括心理压力引起的各种激素的过度分泌，例如，糖皮质激素就是胎儿肺发育的关键。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)