宝妈必看：南瓜山药这样吃，营养又美颜~

双色蒸，食材非常简单，却因为有了画龙点睛的蔓越莓而变得不再简单，营养大大加分。

对妈妈们来说，蔓越莓可是我们的健康养生的小卫士，经常吃可以养颜美容，帮助我们维持肌肤的年轻状态。

原汁原味的健康蒸杂粮，搭配优点多多的蔓越莓，是非常适合妈妈们养生的一道菜，愿我们都可以掉年龄，自信又美丽！

材料：

主料：南瓜1块，山药1截。

配料：蔓越莓50g、生粉2茶匙、清水少许。

做法：

1. 将南瓜、山药分别去皮，切成1.5cm见方的小方块；

2. 留下几颗蔓越莓干，其余用清水浸泡20分钟；

3. 将切好的南瓜和山药放入蒸锅，蒸10分钟左右；

4. 浸泡后的蔓越莓连同水一起倒入搅拌机，搅打成汁；

5. 奶锅中加少许油，加热后倒入蔓越莓汁，生粉加少许清水调成水淀粉，倒入锅中，小火加热使汤汁变粘稠；

6. 蒸好的南瓜和山药取出晾凉；

7. 用降温后的粘稠蔓越莓汁装饰盘子；

8. 码入南瓜和山药，再加蔓越莓干点缀。

心得分享：

1. 蔓越莓干泡软后再搅打成汁，口感更好；

2. 水淀粉的加入可以使汤汁粘稠且有光泽；

3. 南瓜和山药还可以换成红薯、萝卜等。

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