宝妈必看：南瓜山药这样吃，营养又美颜~
发布于2020-11-07 11:04:23 标签：业界快讯, 女性, 护理, 饮食营养 作者：刘瑞祥
双色蒸，食材非常简单，却因为有了画龙点睛的蔓越莓而变得不再简单，营养大大加分。
对妈妈们来说，蔓越莓可是我们的健康养生的小卫士，经常吃可以养颜美容，帮助我们维持肌肤的年轻状态。
原汁原味的健康蒸杂粮，搭配优点多多的蔓越莓，是非常适合妈妈们养生的一道菜，愿我们都可以掉年龄，自信又美丽！
材料：
主料：南瓜1块，山药1截。
配料：蔓越莓50g、生粉2茶匙、清水少许。
做法：
1. 将南瓜、山药分别去皮，切成1.5cm见方的小方块；
2. 留下几颗蔓越莓干，其余用清水浸泡20分钟；
3. 将切好的南瓜和山药放入蒸锅，蒸10分钟左右；
4. 浸泡后的蔓越莓连同水一起倒入搅拌机，搅打成汁；
5. 奶锅中加少许油，加热后倒入蔓越莓汁，生粉加少许清水调成水淀粉，倒入锅中，小火加热使汤汁变粘稠；
6. 蒸好的南瓜和山药取出晾凉；
7. 用降温后的粘稠蔓越莓汁装饰盘子；
8. 码入南瓜和山药，再加蔓越莓干点缀。
心得分享：
1. 蔓越莓干泡软后再搅打成汁，口感更好；
2. 水淀粉的加入可以使汤汁粘稠且有光泽；
3. 南瓜和山药还可以换成红薯、萝卜等。
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