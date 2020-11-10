幼童溺亡、坠亡……责任到底在谁？父母再悔恨也来不及！

最近曝出多起父母失职导致幼童死亡的新闻，无不令人痛心！希望家长们都能引起警惕，承担起确保孩子的人身安全的责任，让悲剧不再上演！

1岁幼童溺亡，法院：父母全责！

前段时间，大家有没有留意到这么一则新闻：1岁半幼童掉入河道不幸溺亡，家属起诉方和住建部门，法院不“和稀泥”判定父母负全责！

悲剧发生在去年11月，1岁多的小彤(化名)在当地文渠河中溺亡。9日这天上午9点左右，小彤跟着妈妈来到文渠河旁的一院落内，之后离开妈妈视线玩耍。之后，小彤妈妈寻找女儿未果报警……

后来，小彤被从河里被打捞上来，最终抢救无效身亡。

一个多月后，小彤父母将施工方上海某公司、发包方淮安区住建局告上了法院，认为是施工导致整个水体变浑浊、水位上涨，二者未设置警示标志，导致女儿死亡，要求判决他们按照50%的责任比例赔偿其各项损失58万余元。

小彤的不幸溺亡责任到底在谁？淮安区法院经审理判定二被告不应当承担民事赔偿责任，认为原告吕某对孩子监护不力，导致孩子脱离监护发生意外事故，二原告作为监护人对小彤溺水致死的后果，应当承担全部民事责任。

小彤父母不服判决，提起上述，淮安中院作出了维持原判的终审判决。法官表示“年仅1岁多的幼儿意外溺亡，固然令人同情，但赔偿的责任方是否构成侵权则需要法律进行严格界定及证据支持，不能以情感或结果责任主义为导向。”

宝爸疏于照看，2名幼童从15楼坠亡

前几天又发生一起悲剧，重庆2名幼童从15层楼坠下，经抢救无效二人先后身亡。据悉，事发时孩子妈妈外出，孩子爸爸就在家中，但他直到其他住户发现才知情。

小区业主透露，当时2个孩子坐在窗台上玩耍，后来突然跌落，总之家中没有防盗网。而孩子的爸爸显然没在一旁陪同，直到7楼业主先发现状况，大喊“谁家孩子掉下来了”后，围观人群蜂拥而至，孩子爸爸才发现情况不妙。

面对突然的灾难，孩子爸爸悲痛欲绝，撞墙痛哭，脸也被自己抓烂了。然而一切都晚了……

这起事件中的孩子爸爸在明知自家没有安装防盗网的情况下，应当预见到会发生孩子爬窗坠楼的风险，但由于疏于对两个年幼子女的监护，导致孩子坠楼，是失职无疑。

发生这样的事情，孩子的爸爸妈妈想必十分痛苦、悔恨。希望家长们能吸取教训，确保孩子的人身安全。

居家及外出安全

无论是在家还是外出都有安全隐患，家长千万不能掉以轻心。提醒大家一定要做好以下这几个方面的防护：

△ 时刻紧盯防溺水

不管是在家给宝宝洗澡或带宝宝去游泳，亦或到河边玩耍时，家长都不要让宝宝独自一人，更不要将他放在水中离开，哪怕只有一小会儿也不行，一定要确保宝宝时刻都在自己的视线范围内。

教育孩子不要私自下水游泳，不要在你不知情的时候到河边、水库、坑塘边戏水、捕鱼。如果发现有人溺水，应及时呼救或报警，不要盲目下水营救，以免发生更多伤亡。

△ 阳台安全防护要做好

家有宝宝，一定要安装防护栏，建议选择密集而且设计非横向的那种。并且，定期检查维修，以免老旧松动。

与此同时，请叮嘱孩子不要攀爬阳台、窗户等危险的地方。还有，阳台、窗户灯附件不要放置矮柜、凳子等家具，以防孩子攀爬。

还有，千万不要让年幼的孩子单独留在家中！即便在家中也不要放松警惕！

△ 保管好消毒用品

特殊时期，家家户户都囤了75%酒精、84消毒液等消毒物品，一定要避免高温存放好，严禁接触火源，严格按照使用说明进行消毒。

家长应让孩子牢记消毒物品“不能喝”，并放到孩子触及不到的地方(除了杀毒剂，药品、农药、等物品也要放置好)。

千万不要用饮料瓶装消毒剂！如分装，分装瓶一定要做好标识，防止混淆或误服！

这里提醒大家，常规消毒用量不多，无需屯太多消毒产品。一般家庭日常清洁为主就可以了，不要过度消毒。

△ 预防尖锐物品刺伤、扎伤

将家里的所有危险物品都妥善放到宝宝触及不到的地方，包括剪刀、水果刀、注射器、激光笔、玩具枪、弹弓等锋利、尖锐物。还有，最好给宝宝准备专门的指甲剪，使用后也要及时收好。

考虑到孩子平时在家可能会拿剪刀做手工、进行体育活动等场景，这个时候，家长一定做合格的监督者。

需要注意的是，千万不要让孩子拿着剪刀、刀或筷子跑跳，在使用剪刀、钉子等工具时最好佩戴护目镜！

△ 预防儿童烧烫伤

孩子是烧烫伤的高危人群，而这类意外多发生在家中，大家一定要注意看护!建议大家做到做到“近距离、不间断、不分心”，让宝宝远离热水、暖水瓶、热水杯以及盛有热粥、热汤的锅和碗等容易发生烧烫伤的物品。

对了，不要将宝宝交给未成年人看护！安全起见，还是成人亲自看护为好。

△ 预防吃出问题

和孩子、老人讲清楚能吃什么，不能吃什么。如果宝宝还小，果冻、坚果等容易引起安全事故的食物别直接给他们吃！

不贪图便宜，购买新鲜、安全的食材，吃剩的饭菜尽早放入冰箱保存(保存时间不宜太长)，再吃时要彻底加热。

帮宝宝养成良好的饮食习惯。不要让宝宝在走路、玩耍时吃东西，吃饭时不要逗笑宝宝，哭闹时也不适合喂饭。

△ 防止动物咬伤

作为家长，大家有必要告诉宝宝不要对动物大喊大叫、动手动脚，不仅动物皮毛拉扯不得，动物嘴巴、鼻子、尾巴等敏感部位也碰不得。

尤其是别人家的宠物，最好别让宝宝靠近、抚摸、逗弄、喂食，与之玩耍或长时间盯着它的眼睛看。更不要让宝宝接近一只正在发怒的动物，以及流浪猫、流浪狗。

作为家长，我们必须要担负起确保孩子安全的责任。在扮演好监管角色的同时，给孩子做好安全教育，为孩子撑起结实的保护伞！

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