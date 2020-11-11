孩子明明穿了很多，为啥还会着凉？看看专家的解答你就懂了

天冷了，我们身边又多了好几个“小粽子”，小家伙们一个个被爷爷奶奶裹得里三层外三层的，就生怕冻到了。然鹅，即使是这样，还是有不少小朋友病倒了。

有宝妈就很困惑了，孩子明明穿了这么多，为什么还会着凉呢？下面，我们就一起来看看专家是怎么说的：

♥ 为什么宝宝穿了很多还是受凉了？

儿科医生指出，宝宝会不会受凉，并不是由衣服的厚薄度决定的，尤其是在冬天。家长觉得，宝宝冬天穿得多就不会受凉，穿得少就一定会受凉。其实，人体会根据环境温度进行自我调节。如果衣服穿得少，皮下血管就会收缩，出现手脚冰凉的情况，目的其实就是将热量保存在体内。如果感到热，皮下血管就会扩张，通过出汗的方式（包括显性出汗和不显性出汗）将热量散发出去，从而调节体温。

众所周知，人是恒温动物。宝宝穿衣过厚，并不能帮他提高体温，因为衣服不会产生热量。但衣服可以阻止热量散发，这样当宝宝需要散热时，身体就会出汗，身上的汗多了，被冷风一吹，就容易引发各种不良反应。因此，真正的受凉是出汗后受风引起的，并不是穿得少导致的。

医生们常说“孩子怕热不怕凉”，其实就是这个道理。宝宝穿衣太厚，会影响正常散热，导致他大量出汗。如果再被冷风一吹，机体调节就会发生异常。因此，宝宝受凉并不是因为穿少了，而是穿得太多了！

又有宝妈要说了：“宝宝和我穿得一样多，为何会穿多了呢？”这是因为，宝宝总是在动哇~给宝宝穿多少衣服最合适呢？应该跟我们干活时一样多。我们静坐时穿的衣服，通常比干活时稍微多一些。你静坐时穿多少件衣服，给宝宝就少穿一件，这样对孩子来说才是最合适的。

♥ 宝宝冬季穿衣技巧

其实冬天给娃穿衣不用太紧张，掌握下面这3大技巧，给娃穿衣so easy！

Get穿衣公式

对宝宝来说比较适宜的温度约为26℃，实用的穿衣公式大家可以用起来啦！

穿衣公式：26℃-气温=穿衣温度。

常用衣物的温度：棉毛衫=1~2℃，抓绒衣物、薄外套=3℃，棉背心、厚羊毛衫=4℃，薄羽绒服=6℃，较厚的羽绒服=9℃。

也就是说，如果现在气温为10℃，那么穿衣温度为26℃-10℃=16℃，大家根据这个温度进行宝宝衣物的叠加。当然啦，这个公式毕竟只是用来参考的，具体大家还要考虑衣物的厚度和保暖程度哈！

Get洋葱穿法

顾名思义，给宝宝穿衣服可以像洋葱一样，一层层穿下来。宝宝的贴身衣物建议选择棉制的，比较吸汗透气，穿着感舒适。中间部分的衣物则以保暖为主，而最外层的衣物建议选择具备防风、防水属性的。这样一层层穿下来，不仅保暖，还方便增减衣物哦！

Get判别方法

那么，如何判断孩子穿衣温度适不适宜呢？一个小技巧就是摸摸孩子的后背，如果后背温暖且干燥，说明穿着适宜、温度得当。如果后背凉凉的或者很潮湿，说明孩子觉得冷，或者穿得过多，需要增减衣物。

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