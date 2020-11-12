认真的！这些老人真不适合带娃，不然会坑孩子

生娃后，很多宝妈都会选择重回职场。那么问题来了，妈妈上班后谁来照顾孩子呢？请保姆，孩子年纪小妈妈不放心；送回老家，又担心孩子成为“留守儿童”。最后的选择，往往都是请老人帮忙。

虽然老人育儿经验丰富，但讲真的，有几种老人真不适合带娃，大家还是要多想一想再下决定：

1.不让孩子探索的老人

为了保证孩子的人身安全，有的老人会经常对孩子说“不能玩”、“不要摸”、“不要跑”等这样的话。这便会使孩子的活动范围受到限制，降低他的探索欲望。日常生活中，孩子做什么会过于小心，这对他的身心成长是很不利的。

2.思想守旧不听劝的老人

有的老人思想守旧，不肯接受新的育儿观念，也不愿意听年轻父母的意见。我周边就发生过类似的事，大家都知道宝宝一岁以后才可以吃盐，但有的老人就认为宝宝不吃盐身上就没力气。

时代在发展，我们的育儿观念也要与时俱进，不能按照老旧的方法来做，否则只会影响孩子的身心健康。

3.有迷信思想的老人

记得之前看过一则新闻，说有个奶奶很迷信，带孙子去算命。算命先生说孩子命中缺金，要佩戴首饰沾染“金气”。于是，奶奶将黄金戒指放在孩子嘴里。没想到孩子一下子就吃了下去，卡到喉咙里。

这样迷信的老人分分钟把孩子坑惨，把孩子交给他们照顾，你真能放心吗？

4.习惯包办代替的老人

孩子想自己穿衣服，老人觉得孩子穿得慢会受凉；孩子想自己吃饭，老人嫌孩子自己吃会弄脏衣服；孩子想学扫地，老人认为孩子扫得不干净不让他干。

如果孩子在家是个“小皇帝”，饭来张口衣来伸手，所有的事情都是老人做的，就根本没有机会去锻炼。以后上幼儿园，连自己吃饭上厕所都不会，那就悔之晚矣。

5.喜欢吓唬孩子的老人

老人年纪大精力有限，带娃时希望孩子乖巧听话。遇到孩子顶嘴或不听话等情况时，有的老人常常用言语恐吓孩子：“不好好吃饭，我就不要你了”“再不听话，我就让警察叔叔把你抓走。”等等。

对于年幼的孩子而言，他们真的会把老人的话当真。孩子长期生活在老人的言语恐吓中，容易缺乏安全感，出现胆怯、自卑等不良情绪，不利于心理健康发展。

小提醒：

老人本该安享晚年生活，现在愿意花时间照顾孩子，大家要懂得感恩。但是，对于隔代教育产生的问题，大家也要引起重视，应经常跟老人沟通交流，探讨如何正确育儿。

对于一些原则问题，大家一定要坚持，不能妥协。比如，辅食添加直接关系到宝宝的健康成长，就不能任由老人们乱来。老人能把孩子的日常生活照料周全确实很不容易，但孩子的教育问题大家要亲手去抓，决不能不管不问。

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