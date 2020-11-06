BB睡着后总是满头大汗，正常吗？

相信当妈的都有过这样的经验，明明天气不热，但孩子只要一睡觉就满头大汗，这是怎么回事？是孩子生病了吗？

别担心，这多为正常的生理性出汗，今天，我们就就来好好说说这个话题：

孩子睡着后为什么出汗多？多与以下原因有关

1.正常的生理现象

宝宝睡觉时出汗是常有的事，并不是身体有病、体质较差的表现。很多父母认为，宝宝体质差，所以才会不停出虚汗。其实，宝宝睡觉出汗大部分是生理性出汗。生理性出汗大多出现在头部和颈部，通常在入睡后30分钟内会发生，入睡后1小时就不再出汗了。

2.新陈代谢旺盛

宝宝新陈代谢速度旺盛，再加上宝宝多好动，晚上上床后也动个不停，因此入睡后有可能会出现满头大汗的情况。

所谓“生理性多汗”，指的是宝宝身体健康，发育正常，没有任何疾病引发的睡眠时出汗。父母常常喜欢以自己的主观感觉判断宝宝的冷热，于是就会给宝宝盖很多被子，把他捂得很严实。宝宝大脑神经系统还没有发育成熟，又处在生长发育期，身体的新陈代谢速度十分旺盛，再加上环境的过热刺激，只能通过出汗散发体内热量，以维持正常体温。

3.热量无法散发

有的宝宝活泼好动，白天活动量大，体内产生的热量较多，身体无法及时将多余的热量通过出汗排出体外。多余的热量集聚在体内，宝宝晚上的体温有可能高达38℃左右。宝宝入睡后，体内产生的热量变少，交感神经的敏感性降低，身体就会通过出汗将多余的热量排出体外，从而维持正常的体温。

4.卧室闷热不通风

尤其是在夏季，天气闷热，如果房间里通风情况再不好，宝宝就更容易出汗。这种情况通常发生在上半夜刚入睡不久，进入熟睡状态后出汗情况便会有所好转。对于宝宝生理性出汗，大家不必感到忧虑，这只是宝宝生长发育过程中很正常的生理现象，随着宝宝逐渐长大，睡觉后出汗的现象会逐渐减少

5.睡前饮食影响

宝宝睡觉前吃巧克力或者喝牛奶、麦乳精，都会导致入睡后大量出汗。宝宝吃了这些食物后，身体会产生大量热量，而宝宝主要通过皮肤出汗来散热，所以，入睡后身上会有很多汗。

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