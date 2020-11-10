微波炉也能做蛋糕！是的！没错！4分钟就好！

我最近在尝试各种微波炉食谱，今天又把蛋糕安排上了，没有烤箱的可以试试！

配方还是那个万能配方：

1.30g玉米油+30g牛奶，打圈搅拌乳化均匀。

2.筛入49g低筋面粉，Z字型搅拌至无干粉状态。

3.加2个蛋黄，继续Z字型搅拌成流动的面糊。

4.两个蛋清+10g糖，打发至硬性发泡，分3次翻拌入面糊中。

5.倒入一次性纸杯（半满），震荡出气泡，微波炉高火（800瓦）4分钟即可。

重点：我没给纸杯盖盖，所以蛋糕体稍干、脆，喜欢湿润口感的，可以盖盖（盖上要有透气孔防爆）。

如何确定内部熟透了？拿根牙签戳到底，取出牙签，没有粘面粉就是熟透了。

6.撕开纸杯，取出蛋糕坯，切成想要的大小。

7.200g奶油+15g白糖+1g盐，打发，加入自己喜欢的食用色素，调出不同的奶油颜色，抹到蛋糕坯上，用水果做装饰。

我本来的计划是做两个白色的蛋糕，一个紫色的蛋糕，一个抹茶绿的蛋糕，但是因为在弄奶油的过程中，不小心把手割了，去了趟医院包扎，回来后手疼，就只调了紫色奶油，依靠左手用力，挤出来的造型不是很好看。

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