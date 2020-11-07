自残具有传染性，家长要重视！

渥太华大学流行病学家伊恩·科尔曼（IanColman）博士领导的一项新研究表明，非自杀性的自残行为，如无死亡意图而割伤自己，可能会在青少年中传染，如果他们认识有人有这种行为，他们更可能会伤害自己。

这项题为“青少年对同伴非自杀性自残、自身非自杀性自残和自杀性的认识”的研究发表在同行评议期刊Acta Psychicalica Scandinavica上，使用了2014年从安大略省1400多名14-17岁青少年收集的数据。科尔曼博士和他的团队专注于这个问题的答案：“你的一个朋友有没有非自杀性伤害过自己？”回答“有”的可能性是被访者对他们是否已经考虑过或做过同样的问题，回答是“是”的可能性的两到三倍。

非自杀性自残比自杀企图更常见

这些结果值得关注，尤其是在疫情流行期间，因为非自杀性自残除了是急性痛苦的标志外，也是后来自杀行为的一个预测因素，而且更为普遍。

“在这项研究中，非自杀性自残比自杀企图更常见，是自杀企图的两倍，比自杀死亡更为常见，”科尔曼博士说。他是医学院副教授，也是加拿大心理健康流行病学研究主席。

非自杀性自残在青少年中具有社会传染性

科尔曼博士的研究建立在先前的研究基础上，研究表明，青少年中有自杀倾向或自杀念头的青少年比未暴露青少年的自杀倾向高出两倍。这种思想和行为的交流是一种传染病，流行病学家可以追踪它的传播，就像研究身体传染病一样。

由于知道别人的自杀行为更容易导致自杀，因此采取了一些社会措施来保护弱势群体免受伤害。不那么明显的是那些可以减缓或防止青少年社会传染行为的措施，这些青少年可以在不参考指导方针的情况下自由地进行交流。

沟通和倾听是重要的预防措施

专家称，沟通是关键。与一个值得信赖的成年人交谈，如果他能倾听别人的声音，而不会威胁到自己的判断，那么在整个青春期，包括对那些有自残想法的人来说，都是有帮助的。

科尔曼博士先前对青少年自杀的研究发现，在加拿大青年中，自杀风险与自杀结局之间存在关联。他说：“有一种观点认为，父母和孩子谈论自杀可能会增加自杀或自残的风险，（但是）几乎没有证据支持这一点。”

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