孩子八岁前，别逼他做这些事

很多父母喜欢用成人标准去要求孩子，忽略了孩子自身感受，这并不利于孩子成长。八岁前，家长最好不要逼孩子做这几件事情。

1.总是让孩子跟别人相比

父母聚在一起，总是会拿别人家的孩子跟自家孩子做比较，甚至总是拿别人家孩子的长处跟自家孩子短处相比，总是这样否定孩子，孩子变得不自信，感觉自己不如人，自身优势也无法体现出来。要知道，孩子心智没有成熟前，自我认知主要来源于父母，希望得到父母的肯定。因此，家长不要拿孩子跟别人相比，每个孩子都有自己的闪光点。

2.不许孩子发脾气

孩子发脾气只是情绪发泄的一种方式，2岁左右的孩子已经有了脾气，通过发脾气不好的情绪得到宣泄，身心也会更加健康。当孩子发脾气时，家长可以换一种交流方式，说不定会有意想不到的效果。

3.逼孩子勇敢

当孩子害怕做一件事情时，家长总是逼孩子勇敢。但孩子勇敢并不是天生的，是后天培养的。当孩子告诉你害怕时，家长首先要做的是接纳，然后帮助孩子去克服，而不是逼孩子去勇敢。孩子害怕时，父母要有足够的耐心，去陪伴孩子，帮助他们克服恐惧，让孩子感觉到父母对自己的理解以及鼓励，这样孩子才会克服害怕，变得勇敢。

4.不准孩子顶嘴

孩子大了，有了自己的想法，顶嘴也很常见。但有的父母绝对不允许。其实孩子顶嘴是件好事，这代表他们相信你，有足够的安全感，敢于表达自己的想法。孩子顶嘴说明他们逻辑思维能力也很强，有自己的主见。如果父母不准孩子顶嘴，时间久了，孩子不愿跟你交流，表面上很听话，但你却不了解他的内心想法，这对孩子发展是非常不利的。

教育孩子是件漫长的过程，父母要在不断学习中调整自己。孩子在成长过程中，父母千万不要在逼孩子做上面几件事！

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