机场发现弃婴，十多名女乘客被强制检查下体

据英国广播公司(BBC)报道，近日，在卡达尔哈马德国际机场的候机楼卫生间，有工作人员发现一名弃婴。随后，当局要求飞往悉尼的某航班的13名澳大利亚女乘客必须脱衣检查下体，以便找到弃婴的生母。但当局事先并没有告知原因，惹怒众多乘客。目前，澳方已就此事和卡塔尔方面展开交涉。

机场发现弃婴，女乘客被要求接受下体检查

10月2日，哈马德国际机场的工作人员在候机楼的厕所发现一名弃婴。为了追查谁是弃婴的生母，当局把13名澳大利亚女乘客带到停机坪上的一辆救护车中，要求她们接受下体检查，但事先没有说明检查原因。

这些女乘客返回澳大利亚后，向有关部门投诉在卡塔尔遭受的屈辱遭遇。目前，澳大利亚政府已就此事和卡塔尔当局展开交涉。

女乘客正接受医疗和心理协助，弃婴母亲仍未找到

该航班旅客从澳大利亚新南威尔士州入境，当地警方已经对他们实施防疫隔离。警方发言人表示，13名遭到下体检查的女乘客的防疫强制隔离期已经结束。在隔离期间，她们接受了当地卫生部门提供的医疗和心理协助。

目前，卡塔尔航空当局还没有回应此事，机场方面仍在寻找弃婴的妈妈，弃婴已交给医疗与社会福利单位照顾。

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