痛心！ 刚满月女婴在家游泳窒息身亡，家人就在旁边看着

11月2日，湖南株洲一名刚满月的女婴，在外婆和母亲的监护下，在家中戴脖圈游泳。可等到女婴父亲回家时，却发现孩子脸色苍白、不哭不动。家人这才觉察情况不妙，于是赶忙把孩子送到医院。然而因缺氧时间过长，造成了不可逆的脑损伤，最终不幸离世。

对此，湖南省儿童医院重症监护室一科医师宋宇雷，在接受采访时，大概说明了事情的来龙去脉。

原来孩子在家游泳的时候，是睡着的状态，所以并没有引起家人的重视。

大约游了十几分钟，家人就把游泳圈解开。虽然当时发现宝宝脖子上有勒痕，但因孩子没有什么特别的反应，两个大人依然以为孩子在水中睡着了，也就没有上心。

父亲回家发现异常后，第一时间把孩子送到了医院。可到了医院时，孩子全身已经都是淤点和花斑纹，而且四肢冰凉。

医生说，这种情况几乎是不可能抢救过来了。即使有渺茫的希望，以后也只会成为植物人。

最终，家长万般无奈，只能忍痛放弃治疗。

这个事件出来以后，迅速上了登上了微博热搜。

不少网友表示：没想到一直担心的问题，居然还是发生了……

毫无疑问，出了这种事情，无疑给孩子家人巨大的打击。尤其是孩子妈妈，经历十个月的孕育之难，又刚刚结束分娩之苦，现在却又要面对丧女之痛。

这，真的已经突破女人的极限了。

婴儿游泳，真的有必要吗？

当然，对于婴儿游泳这个话题，网上的爸爸妈妈也是炸开了锅。

不过最让大家疑惑的是，婴儿游泳到底有没有好处？怎么就突然流行起来了呢？对此，网友们也是各抒己见。

说实话，婴儿游泳已经火了好多年了，据说对孩子的身体机能和智力开发都有好处。所以不管是医院，月子中心，还是商场育婴室，都开了很多婴幼游泳馆。

从很多妇产医院的护理来看，婴儿在出生的第二天，大多也都会被护士抱去游泳。

所以，从某种意义上来说，婴儿游泳的确助于身体发育。

当然，也有一些爸妈觉得宝宝在外面游泳，价格贵的吃不消。所以把游泳池买回家，可以随时让宝宝玩耍。

不过此新闻事件一出，之前让娃在家游泳的父母，还真是有点后怕呢！

其实如果家庭经济条件还可以，可以去专业机构有专业人士指导，让宝宝享受游泳也未尝不可。

但如果不能确保安全，宝宝又非常抗拒这件事，每次都是又哭又闹。就算游泳这事千好万好，劝家长也不要冒这个险了！

若非要自家宝宝跟风，岂不是花钱受罪？

其实婴儿游泳，还有这些风险？

虽然专业的婴儿游泳训练，有助于各方面发育。但山东大学齐鲁医院儿科的王玉玮教授，也指出了婴儿游泳存在以下风险：

1.脖圈会伤害颈椎

宝宝皮肤比较敏感，使用脖圈不仅会导致皮炎的风险，也容易伤害他们稚嫩的颈椎。

同时，如果脖圈太紧，还可能压迫气管，造成窒息。或者压迫颈动脉窦，导致心率减慢甚至休克。可如果脖圈太松，又有可能让宝宝头部滑出来，出现溺水风险。

医生提醒：婴幼儿佩戴脖圈游泳存在众多不安全因素，新手爸妈需在专业人员陪同下进行。

如果没经过训练上手，很有可能让游泳圈变成“夺命圈”。

2.卫生和安全没保障

刚出生的婴儿，由于皮肤和身体结构还没完全成熟，所以对水的要求也特别高。尤其是一些游泳场地的水温、水质、水深、浮力、消毒、安全设施等。

然而，很多市场上的游泳馆，根本没有专门的监管机构，所以水质和卫生条件也良莠不齐。

不少商家甚至为了节约成本，还会让多个婴儿共用一个泳池，且池水也不及时更换，这都会造成宝宝皮肤交叉感染。

3.操作人员缺乏相应专业技能

这几年来，婴幼儿游泳逐渐成为宝妈眼中的新宠。

其实除了医院和专业的月子中心之外，外面游泳机构中的操作人员，真的很难保证资质。

这也就是为什么，很多新生儿洗澡的时候会大哭大闹，在被“抚触”之后，还会出现颈部肿胀，皮肤泛红等现象。

我们不反对婴儿游泳，但旗帜鲜明地反对家长在毫无保护和专业知识的情况下，把孩子置于未知的危险之中。

如果一定要带孩子游泳，请选择专业靠谱的机构！！！

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